Бурак Озчивит — биография и личная жизнь турецкого актера

Бурак Озчивит стал одним из самых популярных актеров и певцов в Турции и за ее переделами всего за несколько лет. Его яркая внешность, красивый голос и талант привлекают к личности Бурака толпы фанатов. Поклонников интересуют более подробные сведения о любимом артисте: национальность, биография, личная жизнь, жена и дети, творческая деятельность в 2022 году.

Биография Бурака Озчивита

Родился будущий актер 24 декабря 1984 года в Турции, в приморском городке Мерсин. По национальности он турок. Родители Бурака вскоре переехали в Стамбул, где актер провел свое детство, юные годы и в настоящее время проживает там. Отец Бурака — обеспеченный человек, имеет сеть ресторанов.

Как утверждает Бурак Озчивит, это семейный бизнес — дед передал его отцу, и у актера тоже есть свой ресторан. Карьеру Бурак стал строить сразу после школы. Его всегда привлекало творчество, особенно актерское мастерство. Бурак поступил в высшее учебное заведение Турции Мармара на художественный факультет кино и фотографии.

Но попасть на экраны сразу не получилось, и Бурак начал работу в модельном агентстве. Здесь его ждал успех и слава, Бурак стал лучшей моделью, покорил подиум и глянцевые журналы. В 2004 году он получил премию «Лучшая модель Турции», а через год занял второе место на конкурсе «Лучшая модель Мира».

В этот же период Бурак участвовал в различных тв-шоу, посещал кастинги, и в 2006 году его заметили мастера индустрии кино. Поначалу артисту доставались небольшие роли, но спустя 5 лет (в 2011) Бурака пригласили на съемки картины «Великолепный век». Благодаря роли в этом сериале Бурак Озчивит обрел известность и популярность. Сериал любят и смотрят во всем мире.

Еще через 2 года Озчивит сыграл роль Кямрана в новой экранизации произведения «Королек — птичка певчая». Фильм имел большой успех у турецких зрителей и за пределами страны, Бурак Озчивит получил еще большее признание публики и высокие гонорары. На съемках актер познакомился со своей будущей женой.

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Дальше у Озчивита было много ярких ролей, но больше всего поклонников у актера стало после фильма «Черная любовь». В картине Бурак Озчивит великолепно сыграл главную роль, но популярности актеру добавило и то, что с этим фильмом связан скандал. Муж актрисы, играющей возлюбленную главного героя, сильно приревновал ее. На самом деле, мужчину возмутила сцена поцелуя влюбленных, он посчитал ее слишком интимной. Из этого вылилась целая история, Бураку пришлось приносить публичные извинения и объясняться с ревнивцем.

В 2018 году вышел на экраны боевик «Жизнь отдам», в котором Бурак предстает в образе брутального и жесткого военного. По мнению критиков, фильм получился тяжелый, очень «мужской». В 2019 году Бурак Озчивит снова на пике популярности — свет увидел сериал «Основание: Осман», где актер играет одну из центральных ролей. Сейчас идут съемки второй части сериала с участием Бурака.

В фильмографии артиста еще много работ: с 2006 года и по настоящее время он непрерывно работает в кино и на телевидении.

Фильмография:

«Минус 18», дебют в кино, сериал 2006 г.

«Муж по принуждению», сериал 2007 г.

«Зараженный», фильм 2007 года.

«Семейный дом», сериал 2008-2009 г.

«Предательство», сериал 2010 г.

«Маленькие секреты», сериал 2010-2011 г.

«Великолепный век», сериал 2011-2013 г.

«Зарафа», фильм 2013 г.

«Королек-птичка певчая», сериал 2013-2014 г.

«Любовь похожа на тебя», фильм 2015 г.

«Черная любовь», сериал 2015-2017 г.

«Мой брат», фильм 2016 г.

«Мой брат 2», фильм 2017 г.

«Жизнь отдам», фильм 2018 г.

«Основание: Осман», «Основание: Осман 2» — сериал, снимается с 2019 г. по настоящее время.

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Личная жизнь, жена, дети

Турецкие СМИ с 2014 года часто шокировали поклонников Бурака скандальной информацией о его личной жизни. Это связано с тем, что артисту приписывали роман с исполнительницей роли Фериде в фильме «Королек — птичка певчая», в то время как у Бурака была невеста с 2011 года. Но роман с актрисой Фахрие Эвджен у Озчивита случился гораздо позже, хоть они и познакомились на съемках «Королька».

В 2015 году актеры пересеклись на другой съемочной площадке, и вспыхнул роман. Бурак разорвал отношения с бывшей невестой Джейлен Чаппа. Как утверждает она, все было честно и по-доброму, без обмана и интриг. Хотя турецкая пресса просто поражала читателей информацией о скандалах между Джейлен и Бураком на фоне вспышек ее ревности.

Вскоре после разрыва с Чаппа Бурак делает предложение Фахрие и в 2017 году она становится официальной женой Озчивита. На несколько лет Фахрие отказывается от карьеры ради семьи и прекращает участие в съемках.

В 2019 году у пары родился сын, мальчика назвали Каран. Несмотря на слухи в прессе, у супругов пока больше нет детей.

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Последние новости о Бураке Озчивите

Актер продолжает сниматься в кино, идет работа над сериалом «Основание: Осман-2». Как заявил режиссер Уайт Кросс, идет подготовка к съемкам фильма «Мишины грибочки», в которой Бурак Озчивит сыграет одну из главных ролей. В прошлом году актер стал лицом турецкой рекламной компании.

Он по-прежнему в браке с Фахрие Эвджен, супруги воспитывают сына Карана. Отношения пары регулярно становятся известны общественности, супруги не прячутся, общаются с поклонниками, ведут странички в «Инстаграме», где есть новые фото от 2022 года.

Итоги

Популярный актер турецкого кино — человек творческий и всесторонне развит. В свободное время Бурак Озчивит пишет картины, поет, играет на гитаре. Актер любит Россию и часто посещает Москву. Озчивит любит смотреть футбол и неравнодушен к старым автомобилям, в его гараже приличная коллекция авто в стиле ретро.

Вместе с супругой Бурак любит ходить как в театр, так и на молодежные тусовки. Про артиста в сети гуляют противоречивые истории. СМИ пишут о Бураке, что он вспыльчив и несдержан на язык, из-за чего постоянно ссорится с коллегами по цеху кино. Также ходят слухи, что актер бывает ревнив и агрессивен по отношению к своей жене. Последнего не отрицает и сама Фахрие, утверждая что тоже «не подарок» и в ссорах отвечает супругу в его стиле. Тем не менее влюбленные по-прежнему вместе и выглядят счастливыми.

Последние новости о творчестве и личной жизни Бурака Озчивита говорят о том, что у актера все хорошо. Он по-прежнему на пике популярности, ведет активный образ жизни, остается верным супругом и хорошим отцом.