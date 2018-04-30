Принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением готовятся к свадьбе, которая будет роскошной и запоминающейся. Пара уже успела запланировать свадебное путешествие и решить многочисленные важные вопросы, связанные со свадебной церемонией.

Венчание состоится 19 мая 2018 года. Скорее всего, свадьба Гарри и Меган будет транслироваться по телевидению в режиме реального времени, ведь так много людей интересуются особенностями отношений двух молодых людей. К тому же свадьба принца Гарри и Меган Маркл обещает быть роскошной.

Основные сведения о свадьбе

К настоящему времени удалось узнать много интересного о предстоящей свадебной церемонии:

физическая подготовка. Принц Гарри и Меган Маркл начали приводить себя в хорошую физическую актрису. Меган начала заниматься йогой и пилатесом, придерживаться на диету. Гарри успешно занимается со своим фитнес-тренером;

Принц Гарри и Меган Маркл начали приводить себя в хорошую физическую актрису. Меган начала заниматься йогой и пилатесом, придерживаться на диету. Гарри успешно занимается со своим фитнес-тренером; тематика свадьбы. В сети изначально ходили странные слухи: жених с невестой решили удивить своих приглашенных банановым тортом, ведь Меган очень любит бананы. Однако молодая пара все-таки решила поступить правильно и украсить интерьер к празднику в «весенней» стилистике. Итак, зал будут украшать свежие сезонные цветы и растения, среди которых значатся садовые розы, пионы, ветви березы, бука и граба. К тому же стилистика будет подчеркнута свадебным лимонным тортом с бузиной, который украсят живыми цветами;

В сети изначально ходили странные слухи: жених с невестой решили удивить своих приглашенных банановым тортом, ведь Меган очень любит бананы. Однако молодая пара все-таки решила поступить правильно и украсить интерьер к празднику в «весенней» стилистике. Итак, зал будут украшать свежие сезонные цветы и растения, среди которых значатся садовые розы, пионы, ветви березы, бука и граба. К тому же стилистика будет подчеркнута свадебным лимонным тортом с бузиной, который украсят живыми цветами; свадебное платье. Меган Маркл предстанет перед алтарем в красивом модном свадебном платье. При этом информация о том, какое платье все-таки будет выбрано невестой нет. В результате разных сообщений СМИ появилась следующая версия: Меган Маркл готова сменить за день сразу несколько нарядов, причем некоторые наряды уже готовы. Кстати, невеста даже позаботилась о послесвадебном гардеробе, поэтому она заказа три дополнительных платья для себя;

обручальные кольца. Принц Гарри и Меган Маркл решили заказать обручальные кольца. В настоящее время молодоженам создают свадебные кольца на заказ из редкого валлийского золота. Нужно отметить, что обручальные кольца Кейт Миддлтон и герцогини Корнуольской Камиллы также сделаны из валлийского золота;

Принц Гарри и Меган Маркл решили заказать обручальные кольца. В настоящее время молодоженам создают свадебные кольца на заказ из редкого валлийского золота. Нужно отметить, что обручальные кольца Кейт Миддлтон и герцогини Корнуольской Камиллы также сделаны из валлийского золота; список гостей. Гарри и Меган решили пойти наперекор традициям. Влюбленная пара отказалась от приглашения политических лидеров. Несмотря на это, было отправлено 2640 приглашений для людей из обычного народа. Дата свадьбы станет знаменательной для многих приглашенных: 1200 выдающихся жителей различных графств Великобритании, 200 участников благотворительных фондов, 100 лучших учеников школ, 610 сотрудников Виндзорского замка, 530 сотрудников королевского дворца. К настоящему времени до сих пор неизвестно, как в действительности на такой поступок отреагировали политики.

Однако родственники невесты со стороны отца возмутились, ведь их не пригласили на торжественное мероприятие, поэтому со стороны Меган будут только мама и ее подружки. Однако принц Гарри решился позвать на свадебное торжество даже двух своих бывших девушек.

Подружка невесты и шафер. Итак, шафером Меган будет принц Уильям. Однако имя подружки до сих пор хранится втайне. Подружкой может быть стилист Джессика Малруни из Канады, актрисы Сара Рафферти и Приянка Чопра.

Все интересные факты вызывают активные обсуждения и даже споры. Многие интересуются, какой все-таки будет свадебная церемония с венчанием у Меган Маркл и принца Гарри.

Единственное, что можно с уверенностью сказать: «свадьба принца Гарри будет соответствовать требованиям королевского рода по своему шикарному воплощению».

Сколько потратят на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Предстоящая свадьба обойдется примерно в 46 миллионов долларов. Финансы распределены следующим образом:

43 миллиона доллара – обеспечение безопасности всех приглашенных;

500 000 долларов – аренда места проведения;

409 000 долларов – еда;

445 000 долларов – платье, макияж, прическа Меган Маркл;

12 000 долларов – костюм жениха.

Как можно убедиться, на свадьбу выделен колоссальный бюджет. К тому же после свадебной церемонии влюбленные отправятся в путешествие, которое состоится в юго-восточной части Африки, а точнее – в Намибии.

Особенности организации охраны свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Как уже было отмечено, на охрану свадьбы выделено 42 миллиона долларов. Все приглашенные и охранники уже уведомлены о том, когда свадьба у принца Гарри и Меган Маркл. Свадебная церемония состоится 19 мая. Именно тогда приедут тысячи приглашенных.

Желающие увидеть, как по старинным городским улицам будет проезжать карета с новобрачными, должны будут пройти через специальные сканнеры. Это требуется в целях гарантированной безопасности. Затем приглашенные и возлюбленные будут в часовне святого Георгия, рядом с которой будут установлены мощные барьеры безопасности.

Полицейские будут проверять все транспортные средства. Особенное внимание будет уделено грузовым машинам. Основная задача – это полностью исключить нежелательные риски. К тому же будут созданы специальные «смягчающие заграждения». Такие меры обусловлены необходимостью защитить всех присутствующих от нежелательных рисков теракта, ведь последние мировые новости вызывают определенные опасения.

Важно отметить, что полиция также будет использовать специальную автоматическую систему распознавания автомобильных номеров для того, чтобы выявлять угнанные автомобили или те машины, которые могут принадлежать подозреваемым в преступлениях или в связи с террористами.

Полицейские также будут выборочно проверять сумки людей. Эта мера является классической для создания безопасности.

Всего за безопасность будут отвечать 4200 полицейских с конными патрулями и специально обученными собаками.

В стратегических местах залягут снайперы.

Также поддерживать порядок будут 300 военных, которые также представляют Королевский конногвардейский полк The Blues and Royals.

Высокий уровень безопасности обязателен для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Многие люди, которые интересуются жизнью королевской семьи, могут внимательно изучать последние новости в 2018 году о принце Гарри и Меган Маркл, ведь отношения влюбленных также заслуживают внимания и восхищения.