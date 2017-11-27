Принц Гарри и Меган Маркл обручены

Поздравления официально принимаются. Принц Гарри (Harry) и его девушка Меган Маркл (Meghan Markle), наконец-то, обручились. Об этом было объявлено в официальном заявлении Букингемского дворца.

Меган Маркл, которой 35 лет, на пути к тому, чтобы стать принцессой Уэльской. Принц Гарри, который на три года младше своей будущей жены, объявил о новости 27 ноября вместе с тем, как появилось официальное сообщение.

«Его Королевское Высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Подробная информация о дне свадьбы будет объявлена в дальнейшем. Его Королевское Высочество и мисс Маркл были обручены ранее в этом месяце в Лондоне. Принц Гарри уведомил Ее Величество Королеву и прочих членов семьи. Принц Гарри также обратился за благословением к родителям мисс Маркл и получил его. Пара будет жить в Ноттингемском коттедже Кенсингтонского дворца», - говорится в сообщении.

Брат Гарри принц Уильям и Кейт Миддлтон послали поздравительные сообщения паре, как только новость о помолвке стала общеизвестной. «Мы очень рады за Гарри и Меган, - сказали они. - Нам было очень приятно познакомиться с Меган и видеть, как они с Гарри счастливы вместе».

Королева Елизавета и принц Филип добавили: «Королева и герцог Эдинбургский рады за пару и желают им счастья». Родители Меган также сказали, что очень счастливы за дочь и Гарри, и пожелали им долгой и счастливой жизни.



Источник фото: Globallookpress.com