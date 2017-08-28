«Кошмар большого города»: как выжить в мегаполисе

Как влияет на человека жизнь на 25 этаже, чем опасен домашний мусор и как выжить в городе, который объявил тебе войну, — ответы на все эти вопросы можно будет узнать из новой программы телеканала «МИР».

Его ведущая, бесстрашная Саша Македонская, в интервью Kleo.ru рассказала, как снималась программа и какие опасности подстерегают жителей современных мегаполисов.

— Саша, как вообще родилась идея программы?

— Я изучала исследования Всемирной организации здравоохранения, и меня поразил один факт: каждый горожанин ежедневно рискует не меньше, чем человек, который занимается экстремальным видом спорта.

Состояние экологии в больших городах просто плачевное, и это касается не только воздуха, но и воды, жилья. Можно сказать, что современный город — это страшная клоака, похуже Ганга!

Поэтому мы решили разобраться, как город на всех нас влияет. При этом мы выбрали формат ТВ-комикса, чтобы никого не напугать: мы смешим, используем стеб, но за этим смехом стоят реальные факты, серьезные эксперты.

— И какие же кошмары скрывает большой город?

— Мы старались исследовать вещи, с которыми каждый день сталкиваются горожане, — лифт, транспорт, метро, дом, работа… Один из кошмаров — это жизнь на высоких этажах. Многие считают, что квартира на 25 этаже — это круто и престижно, но не все задумываются о последствиях такого выбора. У людей, которые живут в высотках, часто бывает повышенное давление, а его колебания при езде в лифте оказывают негативное влияние на здоровье. Кроме того, на верхних этажах сильней ощущаются вибрации — низкочастотные шумы, которые издает большой город.

— Что во время съемок программы тебя поразило больше всего?

— Пожалуй, самым неприятным откровением для меня было… мусорное ведро. Залежалые фрукты, остатки хлеба, очистки колбасы — если быстро от всех этих отходов не избавиться, то они начнут разлагаться и выделять канцерогены уже через полтора часа. А если учесть, сколько времени мы проводим на кухне, то воздействие отходов на наш организм вполне можно сравнить с действием серьезных отравляющих веществ.

Еще одна опасная вещь — консерванты. Они буквально везде! И, кстати, ученые уже установили, что из-за большого количества консервантов в пище тела наших умерших современников разлагаются медленней, чем сто лет назад. Можно сказать, мы все потихоньку превращаемся в мумий!

— Знаю, что в рамках эксперимента для программы ты даже пролежала в куче мусора несколько часов…

— Да, это было сделано как раз для того, чтобы понять, как нас отравляют отходы. Честно признаюсь: в тот момент я была похожа на бомжа, но безбашенные эксперименты — это часть нашей программы. В другой раз мы проверяли, можно ли отравиться горящими веществами, и с помощью профессионального каскадера меня действительно подожгли, я пробежала несколько метров… Но не буду разглашать все секреты передачи, смотрите телеканал «МИР», чтобы узнать всю правду о кошмарах большого города.

— Кстати, пришлось ли тебе во время съемок развенчать популярные мифы о жизни горожан?

— Да, это тоже было. Один из выпусков программы посвящен теме перенаселенности и равнодушия людей в мегаполисе. Мы сделали довольно страшный опыт, практически переступили черту — я притворялась женщиной, которая хочет покончить с собой и готова вот-вот спрыгнуть с моста. Мы думали, что никто не обратит внимания, но получилось с точностью до наоборот!

Проходившие мимо пожилые женщины подходили, говорили: «Доченька, что ты делаешь, не надо!», приглашали попить чай, держали за руки… Мужчины, которые работали неподалеку, буквально силой оттаскивали меня от моста, даже один жених со свадьбы прибежал!.. Так что я сделала вывод — в Москве не так-то просто остаться одинокой.

— Саша, на тебя лично повлиял этот проект? Ты нашла для себя ответ, как выжить в большом городе?

— С одной стороны, после этого проекта я стала по-другому смотреть на свою жизнь в большом городе, на те опасности, которые нас окружают. Но, с другой стороны, пока у нас не так много возможностей что-то изменить. К тому же человек ко многому адаптируется, привыкает — у нас много скрытых ресурсов.

Программа «Кошмар большого города» в эфире телеканала «МИР» (18 кнопка) вечером по пятницам.