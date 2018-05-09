Юлианна Караулова: интересные факты из биографии

Биография Юлианы Карауловой интересует многих ее поклонников, ведь эта молодая женщина успела сделать головокружительную карьеру в мире шоу-бизнеса.

Она талантливая певица и телеведущая, кроме того, Юлиана была финалисткой популярного шоу «Фабрика звезд». Она пела в составе молодежных групп, но потом решила построить сольную карьеру.

Детство

Юлиана Караулова родилась в 1988 году в столице России. Петь она начала рано, несмотря на то, что в семье не было творческих людей. Папа работал в Болгарии, поэтому вся семья переехала в эту страну. Юлиане было тогда всего четыре года, девочка начала ходить в Софийскую русскую школу.

Когда ей было шесть лет, она впервые выступила на сцене. С тех пор девочка часто стала петь на различных мероприятиях.

Когда Юлиане исполнилось десять лет, она отправилась на конкурс «Добрич», где оценили ее способности и вручили приз «За профессионализм и артистичность». Спустя восемь лет семья возвратилась в Москву, здесь девочка продолжила занятия вокалом.

Начало музыкальной карьеры

Творческая биография Юлианны Карауловой началась в 2003 году. В этом году она приняла участие в конкурсе «Лицо года», юной певице было тогда всего пятнадцать. Она не победила, но заняла второе место, это было больше достижение. Через два года девушка снова приняла участие в этом конкурсе, но уже в составе молодежной группы «Yes».

Кроме нее в группе были еще две девушки - Аня и Юля. Они записали четыре песни, самой популярной из них стала песня «Передумала».

В 2004 году все три девушки подали заявку на «Фабрику звезд», но прошла одна только Юлиана. Как она сама вспоминает, девушка не хотела участвовать в проекте, считая, что у простых смертных шансов на успех там практически нет. Участвовать в проекте ее уговорили родители, и оказалось, что она ошибалась.

Юлиана исполнила на проекте песню «Нет тебя» дуэтом с Русланом Масюковым. Талантливая девушка дошла до финала, но победить не смогла. К концу проекта Юлиана вошла в новую группу Макса Фадеева «Нэцке». Песню «Я попала в сети», которую она исполняла в группе, певица поет до сих пор.

Группа состояла из трех девушек, продюсер хотел сделать группу популярной, но этого не получилось. И вскоре она распалась.

После участия в «Фабрике» Юлиана решила поехать в столицу Великобритании с целью обучения. Потом она работала в журнале «Yes», одновременно учась в Гнесинском институте на отделении джазового вокала. Окончила его девушка с отличием, затем решила снова поступить в этот же ВУЗ, но уже на продюсерский факультет.

Расцвет популярности

В 2011 году Юлиане предложили занять место ушедшей Лои (Ольги Засульской) в группе «5sta Family». Это сотрудничество оказалось удачным: вместе с группой она записала много песен, которые вскоре стали популярными. Например, песня «Вместе мы» прославилась не только в стране, но и за ее пределами. Группа записала сольные диски, получив даже премию «Золотой граммофон» в 2013 году.

На следующий год девушка окончила Гнесинскую академию, а еще через год Юлиана сняла свой первый клип «Ты не такой». Музыку и слова к этой песне написала не менее известная исполнительница Бьянка.

Клип снимался в столице Италии, и стал настолько популярным, что просмотр его в сетях составил десятки миллионов!

После этого певица объявила о своем уходе из группы «5sta Family». Затем она сняла еще один клип «Хьюстон», а через пару месяцев еще один клип «Внеорбитные». В 2016 году Юлиана записала свой первый сольный диск «Чувство Ю», презентация которого состоялась в клубе «Red».

Юлиана в настоящее время

Сейчас певица успешно занимается сольной карьерой, в прошлом году она записала новую песню «Ты мой». Затем она сняла клип на эту песню, а уже осенью того же года она исполнила новую песню «Небо так любит нас». Ее Юлиана записала с двумя группами: «Марсель» и «Krec». Затем в декабре 2017 года вышла новая песня «Просто так», на которую певица тоже записала клип.

В марте этого года Юлиана исполнила новую песню «Лети за мной». Певица неоднократно удостаивалась премии «Золотой граммофон», последний раз – в прошлом году за песни «Внеорбитные» и «Разбитая любовь».

У молодой талантливой девушки все еще впереди, она добьется небывалой славы благодаря своим способностям и усердию.

Работа на телевидении

Кроме вокальной карьеры Юлиана работала телеведущей, она была ви-джеем на канале «Муз-ТВ». Затем в 2014 год девушка вела рубрику «Мода и стиль» в передаче «Летний фрэш» на канале «Домашний». В 2016 году певица решила попробовать свои силы на популярном проекте «Ледниковый период», где каталась в паре с фигуристом Максимом Траньковым. Однако они не добились победы на этом шоу.

В 2017 году Юлиане предложили вести новый телепроект «Русский ниндзя», который выходит на Первом канале. Она не смогла отказаться от такого выгодного предложения. В декабре прошлого года Караулова приняла участие в шоу «Кто хочет стать миллионером» в паре с известным ведущим Тимуром Соловьевым. Они дошли до победного конца, завоевав главный приз - три миллиона рублей!

В феврале этого года Юлиане предложили стать членом жюри конкурса исполнителей международного масштаба «Ты супер!», который проходил на канале «НТВ». Она охотно согласилась и по сей день работает там.

Личная жизнь

Юлиана Караулова неохотно распространяется о своей личной жизни, но поклонникам давно все известно о ней все. Еще во время участия в проекте «Фабрика звезд» говорили, что у нее был роман с Русланом Масюковым. Однако вскоре стали ходить слухи о нетрадиционной ориентации певца, поэтому слухи об их романе прекратили.

Затем в личной жизни певицы появился человек по имени Павел, который влюбился в нее с первого взгляда. Он стал узнавать все сведения о ней и ее друзьях и начал знакомство, именно с них. А потом добравшись через них до самой Юлианы начал ухаживать за певицей. Парень долго ухаживал за ней, и девушка, наконец, ответила взаимностью. Он сделал ей предложение, Юлиана согласилась, но вскоре жених стал требовать, чтобы певица оставила вокальную карьеру.

Сначала она даже согласилась и некоторое время не появлялась в мире шоу-бизнеса, но потом все же решила вернуться к любимому делу в ущерб своей личной жизни.

Расставшись с Павлом, Юлиана недолго горевала в одиночестве. На ее любовном горизонте появился давний знакомый с «Фабрики звезд» - Андрей Черный. В молодом человеке вдруг проснулось сильное чувство к Юлиане, но она долго не могла воспринять это всерьез.

До тех пор, пока Андрей не сделал ей потрясающее предложение руки и сердца на «Голубом огоньке» в 2016 году. Куда приведут эти отношения, покажет время.