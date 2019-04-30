Элина Быстрицкая - биография и личная жизнь

Элина Быстрицкая – народная артистка СССР, заслуженный деятель искусства, участница Второй мировой войны. В свое время получила звание самой популярной актрисы Советского союза. Биография и личная жизнь Элины Быстрицкой до сих пор, уже после ее смерти, приковывают внимание СМИ.

Ранние годы и юность

Элина родилась в Киеве, в еврейской семье. В дальнейшем это принесло ей немало бед во время обучения в театральном ВУЗе: во время борьбы с космополитами девушка едва не оказалась затравлена однокурсниками, однако ее защитил руководитель.

Отец Элины работал медиком, а мать занимала должность повара в больнице. Отец, Абрам Петрович, надеялся, что дочь продолжит его карьеру в медицинской сфере.

Уже в подростковом возрасте Элина (изначальное имя «Эллина» из-за ошибки паспортистки потеряло одну «л») столкнулась с трудностями. Началась война. В возрасте всего 13 лет Элина вступила в фронтовой передвижной госпиталь (в тот момент семья находилась в эвакуации в Астрахани). Быстрицкая работала санитаркой.

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С раннего детства будущую артистку увлекало творчество. Она копировала популярных героев книг и фильмов, увлекалась танцами. Однако отец категорически не одобрял начинания дочери. Он настоял, чтобы Быстрицкая поступила в фельдшерскую школу в Нежинске. Здесь будущая артистка проучилась с 1945 по 1947 включительно, успешно получив диплом.

Казалось бы, дорога в медицинскую карьеру открыта, однако в ходе обучения в данной школе Быстрицкая продолжала тянуться к творчеству. Она вступила в драматический кружок при техникуме, где проявляла небывалый талант. Параллельно записалась в балетный класс.

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Впрочем, даже в 1947 году, когда Быстрицкая вновь предприняла попытку уже профессионально заняться творчеством и поступить в актерский ВУЗ, отец снова настоял на своем. На этот раз он отправил дочь учиться в педагогический ВУЗ Нежинска.

Здесь Быстрицкая проучилась всего один год. Она организовала танцевальный кружок и давала вместе со своей командой выступления, которые так поразили публику, что в награду за деятельность Элину наградили путевкой в дом отдыха.

Эта награда стала судьбоносной: на отдыхе Быстрицкая встретилась с актрисой Натальей Гебдовской. В ходе наставнической беседы она склонила Элину на сторону творчества. Вскоре девушка забрала документы из педагогического университета и поступила в Киевский институт театрального искусства. Обучение она закончила в 1953 году.

Первые шаги в карьере и популярность

Долгое время, и до, и после начала карьеры в кино, Быстрицкая играла в театре. Сразу после окончания обучения она попала в Вильнюсский драматический театр. Проработав в нем три года, она перешла в Московский театр имени Пушкина. Однако главным пристанищем для актрисы стал Малый театр в Москве.

Именно в нем она сыграла больше всего ролей, в том числе и в пожилом возрасте. Считается, что именно Быстрицкой, наравне с другими популярными артистами тех времен, Малый театр обязан своим становлением и популярностью.

Начальный этап работы:

В кино девушка начала сниматься в 1950 году, в возрасте 22 лет. Она снялась в фильме «Мирные дни» в роли Лены Алексеенко. Затем в карьере в кино она сделала небольшой перерыв – в период с 1950 по 1955 снялась только в фильмах «Тарас Шевченко» и «Богатырь идет в Марто». Поговаривают, что простой в работах был связан с политическими, а также личными проблемами. Быстрицкая обладала незаурядной внешностью и привлекала чиновников, однако никогда не падала до связей с ними ради почета и денег. В итоге Элину не выпускали на гастроли и не пускали сниматься во многих картинах. Первая популярная кинороль Быстрицкой – Елизавета Максимовна в произведении «Неоконченная повесть». Оно вышло на экраны в 1955 году. В тот же год Быстрицкую, если верить опросам газет, признали лучшей актрисой. А самой удачной считается роль 1958 года, когда актриса сыграла Аксинью в экранизации великого романа Шолохова «Тихий дон».

После «Тихого дона» у Быстрицкой было еще 14 кинокартин. Большую часть своего времени она посвящала Малому театру. С 1967 года Элина надолго пропала с экранов. По ее словам, роли, которые ей предлагали, были недостаточно серьезными.

Поздние годы

В 1980 году Быстрицкая возглавила Федерацию художественной гимнастики СССР. В то же время, с 1978, преподавала в училище им. Щепкина, а затем в ГИТИСе. Увлекалась сольными выступлениями с декламацией стихов.

Вновь участвовать в киносъемках начала уже в 62, в период перестройки, а также после распада СССР. Первой ролью, окончившей долгий перерыв, в 1990 стало амплуа Ивановны в «Московской полицейском Каминском». Однако дальнейшие роли нельзя было назвать серьезными. Элина играла эпизодические либо третьеплановые роли в произведениях, не получивших широкое признание.

Последнюю театральную роль исполнила в 2007 году в любимом Малом театре. В дальнейшем на сцене уже не появлялась из-за слабого здоровья.

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Отношения, семья и дети

Несмотря на насыщенную биографию, личная жизнь Элины Быстрицкой не сложилась: детей не было, с супругом развелась. С юности актриса получала постоянное внимание от противоположного пола, однако относилась к своим ухажерам строго. Так, еще во времена учебы в педагогическом ВУЗе, Быстрицкая рассталась с ухаживавшим за ней аспирантом из-за чрезмерной идейности. В дальнейшем Элина также много раз отказывала, даже не начиная отношения.

В студенческие годы актриса познакомилась с Кириллом Лавровым, будущим народным артистом СССР. Он начинал свою карьеру в Киеве. Роман закончился, когда Быстрицкая, решив проводить Кирилла на вокзале, обнаружила его с другой девушкой. Измены артистка не прощала.

Единственное замужество также оборвалось из-за измены. Долгие годы артистка жила с чиновников из министерства Внешней торговли, Николаем Кузьминским. Казалось, семейная жизнь была идеальной, однако все разрушилось после измен Кузьминского.

В биографии и личной жизни Элины Быстрицкой фигурировали только дети мужа, сама женщина никогда не рожала. Таким образом, в сети не найти фото детей и внуков Элины Быстрицкой, какие бы «утки» не вбрасывали о ее биографии и личной жизни в СМИ.

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Смерть

26.04. 2019 великая артистка скончалась. Ей был 91 год. Смерть констатировали в московской реанимации. Элина уже несколько лет страдала от катаракты, в связи с которой практически ослепла, а также была прикована к постели. За ней ухаживала сестра, Софья Шегельман. Также артистку раз в неделю навещали друзья из Малого театра.

Причина смерти пока не установлена: врач Быстрицкой, Соломин, разводит руками. По его словам, в таком возрасте человек страдает от слишком большого количества болезней, и точно назвать причину гибели тяжело. Церемония прощания назначена на 29 апреля в Малом театре.