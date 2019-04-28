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Биография и болезнь Кристины Кузньминой

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Несколько лет назад у актрисы Кристины Кузьминой обнаружили рак груди. Тогда болезнь удалось приостановить, но, как оказалось, ненадолго. Недуг вернулся с новой силой, но женщина предпочла не афишировать свои проблемы, и долгое время скрывала диагноз от журналистов и родных. Не так давно в одном интервью Кристина все же раскрыла свою тайну, а также поделилась своими методами борьбы с раком.

Биография

Актриса Кристина Кузьмина, личная жизнь которой в последнее время активно обсуждается в интернете, родилась ранней весной 1980 года в Ленинграде. Росла она в интеллигентной семье и уже с раннего детства питала любовь к лицедейству и театру.

Она занималась в музыкальной школе, пела и ходила на уроки актерского мастерства в театр имени Виктора Резникова.

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В более взрослом возрасте даже успела попробовать свои силы в модельном бизнесе. В 14 лет Кристина поступила на работу в модельное агентство «Модус Вивенди» и начала мелькать в рекламных роликах на телевидении и в модных журналах.

А вскоре, после знакомства с Дмитрием Нагиевым, она увлеклась работой на радио и стала самым юным ди-джеем Петербурга.

После окончания школы Кристина Кузьмина не оставила попытки совместить все свои увлечения, но вскоре поняла, что не сможет больше существовать в таком режиме. Позже девушка поступила в театральный институт, а в 2014 году, после его успешного окончания, устроилась в театр имени Ленсовета, а в 2008 году - имени Веры Комиссаржевской. С 2000-х годов актриса также стала появляться на голубых экранах в мелодрамах и популярных детективах.

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Личная жизнь Кристины Кузьминой

В 2008 году Кузьмина вышла замуж за режиссера Дмитрия Месхиева, с которым познакомилась на пробах фильма «Принцесса и нищий». И хоть девушка не попала в список утвержденных актеров, через 1,5 года после этого события она по праву смогла назвать себя «невестой» режиссера.

К сожалению, первый брак Кристины начался не с самых светлых событий. Ей пришлось пережить смерть ребенка, которого она даже не увидела после родов.

Помогла справиться с пережитым горем только отвлеченная поездка в Италию с мамой. В 2010 году в супругов родилась дочь Агриппина-Аграфена. Но и появление на свет здоровой малышки не смогла «развеять тучи», которые начали сгущаться над парой. Семейная жизнь разладилась, и все чаще супруги скатывались до взаимных обвинений и скандалов.

Когда дочке исполнилось 2 года, Кузьмина подала на развод, и далее последовали многочисленные обращения в суд и раздел имущества. Сегодня Кристина не замужем, но ее все чаще стали замечать в компании с активисткой ЛГБТ-движения Ксенией Инфинити. По некоторым данным, женщины уже несколько лет живут вместе, хотя, официальных подтверждений этим слухам нет.

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Болезнь Кристины

В 2013 году у Кристины Кузьминой обнаружили онкологию. Тогда она не делала секрета в том, рак чего у нее нашли, поэтому каждый неравнодушный к ее судьбе мог пожелать ей скорейшего выздоровления и избавления от опухоли в груди. По ее словам причиной заболеванию послужил сильный стресс после тяжелого и затяжного развода. Через 5 лет у актрисы снова начались проблемы со старым недугом.

Она пережила несколько операций и, несмотря на то, что денег постоянно не хватало, врачам удалось добиться стойкой ремиссии во второй раз. В это время рядом с женщиной был бывший супруг, Дмитрий Месхиев, который сильно ее поддержал морально и финансово.

Сейчас болезнь актрисы Кристины Кузьминой приостановлена, но даже это не дает женщине спокойно спать по ночам. По ее словам о смерти она думает постоянно и ни на секунду не может расслабиться.

Интересные факты

Жизнь Кузьминой полна интересных событий, которые сложно уместить в несколько предложений. Вот только малая часть того, что удивляет и, порой, поражает поклонников актрисы:

  1. Летом 2017 года Кристина Кузьмина вновь оказалась в больничной палате с диагнозом – рак груди. Болезнь актриса так и не смогла победить, хотя после нескольких удачных операций и химеотерапии развитие этого страшного недуга удалось «заморозить».
  2. Кристина – настоящий фанат своей профессии. Она искренне считает, что большую роль в судьбе актера играет не талант, а фортуна и счастливый случай.
  3. Женщина имеет довольно свободные взгляды на физическую неверность между партнерами, но никогда не смогла бы простить духовную измену. При этом сама актриса не стесняется показываться перед зрителями в обнаженном виде, если того требует работа.
  4. Кузьмина ведет активный образ жизни, даже несмотря на состояние здоровья. Она ежедневно появляется в тренажерном зале, занимается на пилоне и увлекается йогой. Довольно длительный период своей жизни Кристина полностью ограничивала себя в потреблении мяса и была закоренелой вегетарианкой.
  5. В самых запутанных ситуациях актрисе помогает ее родная сестра Эллина. Девушка окончила факультет психологии, поэтому может оказать квалифицированную помощь в случае острой необходимости.
  6. Кристина не скрывает, что в течение долгого периода она была подвластна вредной привычке – курению. Но после знакомства с книгой Алана Кара, в которой сигареты сравниваются с наркотиками, женщина приняла решение расстаться с сигаретами навсегда.
  7. Кузьмина не хочет, что ее дочь поступала в театральный институт и становилась актрисой. Она желает своему ребенку более стабильной профессии, которая сделает девочку счастливой и финансово независимой.
  8. Кристина активно пользуется социальными сетями и является владелицей аккаунта в Инстаграмм, где за ее жизнью наблюдают более 20 тысяч подписчиков.

Помимо всего выше перечисленного, Кристину Кузьмину можно также назвать самой ярой поклонницей кофеина, а также обладательницей нескольких татуировок, сделанных в разные годы жизни. Самой большой победой в своей жизни она считает рождение дочери, которая на сегодняшний день является центром ее жизни.

Цитаты из интервью

Болезнь Кристины Кузьминой сейчас открыто афишируется в прессе, ведь актриса не делает больше из этого секрета. Она не боится давать откровенные интервью, рассказывая про рак, чего не делала раньше.

«Это моя не первая встреча с онкологией, - рассказала артистка. - Пять лет назад у меня уже случился рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться».

Многих поклонников волнует состояние дочери, которая также в курсе болезни матери. Но сама актриса спокойно отзывается и об этом.

«Моя дочка знает о болезни. Мне же пришлось остричь волосы. Я не стала рассказывать ей все подробности и процессы лечения. Первое время для нее было шоком видеть маму в таком виде. Она говорила: «Ну, мамочка, когда у тебя обратно вырастут волосы?!». Не знаю, правильно или нет говорить ребенку о раке, но дочка меня поддерживает», – поведала артистка.

Кристина Кузьмина даже в такой нелегкой жизненной ситуации старается найти положительные стороны и извлечь полезные уроки. Она даже нашла в себе силы пошутить над «новой» прической.

«Всю жизнь хотела короткую стрижку, но понимала, что мне не хватает смелости и духа отрезать волосы, а тут случилось невероятное. Более того: теперь, когда снимаюсь и мне говорят вернуть мой старый образ, у меня есть такая возможность - благодаря гримерам. Я «облачаюсь» в длинные светлые волосы и думаю: «Боже, неужели я так ходила? Ведь не идет». Мне нравится, что сейчас можно экспериментировать с цветом и длинной. Я пока категорически не намерена возвращаться в свой старый образ!» – отметила Кузьмина.

Показывает артистка и неугасающий оптимизм и силу воли. Она научилась ценить каждый прожитый день и радоваться мелочам.

«Я действительно очень ценю жизнь, даже какие-то мелкие, бытовые вещи. Многое прощаю людям. Понимаю, что завтра может кто-то исчезнуть, меня может не стать. Мы как будто воспитаны на какой-то долгосрочный забег. И все думают: что-то хорошее впереди. Я стараюсь находить радости в каждом моменте. Бывают минуты отчаяния, но мысли о завтрашнем дне всегда берут вверх. Мне хочется многое успеть, многое сделать. У меня в голове ворох идей. Я не хочу думать ни о чем плохом. Живу себе и живу. Но если бы рядом со мной не было бы близких людей, я не справилась бы. Потому что только их любовь, забота спасли меня. Любовь творит чудеса и правит миром – это правда», – призналась Кристина.

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27.04.2019
Теги: Кристина Кузьмина болезнь биография. личная жизнь

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А вы знали о болезни Кристины Кузьминой? 2  

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  • Анна / 28.04.19 00:47
    -
    0
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    Я тоже хочу пожелать всем больным онкологией здоровья и сил. И, конечно, полного излечения. Я потеряла сестру, которая «сгорела» в течение 2 месяцев, поэтому не могу пройти мимо.
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  • Ольга / 28.04.19 00:46
    -
    0
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    Такая молодец, что не потеряла желание жить и радоваться любым событиям. Это определенно скажется в лучшую сторону на ее болезни. Кристиночка, здоровья вам!
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