Личная жизнь Марии Кожевниковой

Успешная актрисы, активный общественный деятель и бывший депутат Государственной Думы, Мария Кожевникова, смогла создать прекрасную семью. Ее муж, Евгений Васильев, не является публичным человеком, однако можно узнать некоторые интересные факты из их жизни и увидеть совместные фото.

Знакомство и брак

Личное счастье Мария нашла не сразу. Несколько неудачных романов, разочарование в мужчинах, и уверения в телеэфирах о невозможности семейной жизни, неожиданно сменились головокружительным романом. На вечеринке общего друга Мария и Евгений впервые познакомились. Взаимный интерес сразу не получил развития, плотные рабочие графики молодых людей не позволяли проводить время вместе.

Влюбленные общались по телефону, старались встречаться как только появится свободная минута. После напряженного рабочего дня Евгений приезжал к возлюбленной, приглашал ее в ресторан, делал приятные сюрпризы.

Являясь специалистом в области информационных технологий, избранник актрисы занимался бизнесом, и много времени уделял работе, однако это не помешало ему завоевать сердце красавицы.

Пара больше года скрывала свои отношения, избегая совместных фото и откровенных интервью. В 2013 году Мария Кожевникова и ее муж Евгений Васильев сочетались законным браком на романтичном побережье Ниццы, венчание состоялось там же, в одном из красивейших соборов.

Семейная жизнь

После официального бракосочетания влюбленные сделали несколько фотографий для прессы, и внешность избранника российской звезды стала достоянием общественности. В 2014 году у пары родился сын Иван, первенец полностью поменял жизненный уклад, вынудив Марию больше времени уделять семье.

В 2015 году семья пополнилась еще одним сыном, которого назвали Максим.

Мария и Евгений приняли решение переехать из шумного города в Подмосковье, взяв в аренду шикарный дом с садом. Вместе с молодой семьей поселилась мама Кожевниковой, которая помогает дочери вести домашнее хозяйство, и присматривать за детьми. В 2017 году Мария подарила мужу третьего сына, став многодетной матерью.

Секреты счастливой жизни

В редких интервью о личной жизни Кожевникова делится секретами семейного счастья и рассказывает о взаимоотношениях с мужем. Обязанности в доме четко разделены, супруг много работает, обеспечивает семью, в то время как Мария отвечает за воспитание детей.

Успешная актриса отказывается от большинства предложений по работе, выбирая только самые интересные проекты. Она большую часть времени посвящает семье, не прибегая к услугам няни и домработницы.

В семейной жизни часто возникают сложные периоды и разногласия, Мария и Евгений проходят все трудности вместе. Они стараются не выяснять отношения, избегают ссор и конфликтов. Талантливая красавица отмечает, что стала мягче, оставляет последнее слово за супругом и часто уступает в спорах. В прошлом именно концентрация на своем эго и категоричность мешали ей построить гармоничные отношения.

Сыновья у счастливой пары очень активные, супруги стараются создать все условия для их развития. Один из мальчиков унаследовал творческие способности мамы, другой явно пойдет по папиным стопам. В вопросах воспитания строгость проявляет в основном Мария, запрещая что-то детям и корректируя их поведение.

Евгений очень занят на работе, поэтому в редкие периоды отдыха старается баловать малышей, посвящать время играм и развлечениям.

Мария неизменно отзывается о муже, как о добром, порядочном человеке. Красавица готова подарить избраннику пятерых детей, а также усыновить малыша. Супруги хотят создать большую крепкую семью, а многочисленным поклонникам актрисы остается только пожелать ей удачи, семейного благополучия и новых творческих успехов в ее биографии.