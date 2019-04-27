Меган Маркл родила или нет

В последнее время в сети гуляют слухи о том, что Меган Маркл, герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Уэльского, уже родила ребенка.

Стала известна информация, что супружеская пара не хотели бы объявлять о появлении первенца, чтобы какое-то время спокойно насладиться родительским счастьем.

Ребенок должен был появиться на свет примерно в конце апреля в начале мая, однако многие считают, что Меган Маркл родила раньше срока.

Информация от инсайдера

Развеял слухи о том, родила ли на самом деле Меган Маркл, Дики Арбитр, бывший секретарь английской королевы.

Дики сказал, что все идет по плану, а герцогиня Сассекскаяи Гарри уже считают дни до появления первенца. Он советует не верить сплетням и следить за дальнейшими новостями.

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Каким будет новый член королевской семьи

Меган Маркл наполовину афроамерикнака и в связи с этим публика гадает, какого цвета будет кожа у ребенка членов королевской семьи: светлой или темной.

Конечно, межрасовый брак навряд ли был бы разрешен, если бы Гари был прямым наследником престола.

Британские генетики уверяют, что темный цвет кожи не считается доминирующим, ссылаясь на то, что у самого принца рыжие волосы в то время, как у его родителей, светловолосой принцессы Дианы и брюнета Чарльза, нет.

Эксперты считают, что новый член королевской семьи унаследует серо-голубой цвет глаз. А дочь будет похожа на мать, и сын на отца.

С помощью специальной программы появилось возможность составить портрет будущего малыша. Достаточно загрузить фотографии отца и матери.

Возможно будет светлокожая голубоглазая девочка с темно-русым цветом волос.

Одно известно точно: ребенок у супругов будет высоким. Ведь у Меган и Гарии рост выше среднего.

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Мальчик или девочка

Сама Меган всегда открыто говорила о том, что хочет дочь. Герцогиня серьезно отнеслась к беременности и установила специальное приложение, которое информирует о наиболее благоприятных днях для зачатия сына или дочки.

Гари в свою очередь утверждает, что будет любить ребенка независимо от его пола.

Можно утверждать, что королевских поданных этот вопрос волнует гораздо больше того, родила Меган Маркл или нет.

Некоторые, подсчитав приблизительную дату зачатия, смогли спрогнозировать, кто родится: мальчик или девочка.

Согласно древнекитайской таблице определения пола супруги станут родителями девочки. Но не известен точный день зачатия, что влияет на точность прогноза. Так есть вероятность того, что у членов королевской семьи может появиться и сын.

Как назовут ребенка?

Скорее всего, девочку назовут в честь бабушки, принцессы Дианы. Однако члену королевской семьи можно носить и несколько имен, как, например, полное имя принцессы Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская, и принц Джордж Александр Луи Кембриджский.

Титул будущего малыша

Официальный протокол и указ короля Георга V, принятый в 1917 году, гласит, что будущий новорожденный, к сожалению, не удостоится звания принца или принцессы. Потому что этот титул могут носить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II. Отдельное исключение – дети принца Уильяма.

В любом случае о том, когда и кого родила Меган Маркл узнает весь мир. Так как это событие будет активно освещаться в СМИ.