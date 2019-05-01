Биография Елены Темниковой

Харизматичная брюнетка обладает отличными вокальными данными, прекрасно танцует и владеет актерским мастерством. Биография и личная жизнь певицы Елены Темниковой часто обсуждаются в СМИ.

Детские годы

Родилась будущая певица в небольшом сибирском городе Кургане, 18 апреля 1985 года. Ее родители, простые труженики, с детства заметили огромный творческий потенциал у своей дочери. С ранних лет она занималась пением, училась играть на скрипке, хорошо рисовала. Елена посещала большое количество кружков и секций, при этом хорошо училась. В интервью Темникова часто благодарит родителей, за возможность развития талантов.

Все увлечения дочери родители поощряли, при этом учили ее быть самостоятельной и ответственной. Сила характера, позволившая девушке сделать успешную карьеру, сформировалась еще в детстве. Успешно развиваясь в музыкальной школе, Елена начинает заниматься вокалом.

Она упорно репетирует, посвящая все свободное время любимому делу. Результатом занятий стала победа на региональном конкурсе и поездка в столицу на более престижное состязание. В Москве Елена обошла всех соперников и стала победителем престижного вокального конкурса.

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Творческий путь

После окончания школы Елена Темникова решает продолжить обучение в Москве, однако выбрать профессию оказывается сложно. Популярное направление PR-менеджмент всегда интересовало талантливую девушку, однако тяга к искусству тоже была велика.

Раздумывая, в какой из ВУЗов подавать документы, Елена решает попробовать свои силы в кастинге на популярный телевизионный проект. Она легко проходит прослушивание, и в последний момент попадает в состав участников “Фабрики звезд - 2”.

Проект Максима Фадеева становится очень популярным и девушка, обретает всероссийскую известность. На “Фабрике звезд” Елена очень хорошо проявила себя, заняла третье место, и подписала удачный контракт с Фадеевым. Некоторое время она гастролировала по стране с небольшим репертуаром, пока в 2006 году не попала в состав группы “Серебро”.

На момент основания группы, Елена была самой яркой и узнаваемой участницей. Она успела принять участие в нескольких телевизионных проектах, музыкальных спектаклях и ток-шоу. Фото Елены Темниковой украшали глянцевые журналы, содержащие статьи о ее биографии и личной жизни.

Следующим шагом в развитии карьеры певицы стало участие в составе группы в “Евровидение-2007”. Малоизвестный коллектив харизматичных девушек занял почетное третье место, и буквально ворвался в российские музыкальные чарты.

После успешного прорыва, группа “Серебро” неизменно радовала поклонников отличными композициями и выступлениями. Хит “Мама Люба” покорил не только российских, но и зарубежных ценителей поп-музыки, став мегапопулярным. Карьера Елены развивается стремительно, однако в 2014 году она решает покинуть музыкальный коллектив и начать сольную карьеру.

Сольная карьера

Кипучая энергия певицы позволила ей успешно работать сразу в нескольких направлениях. После ухода из группы в биографии и личной жизни Елены Темниковой происходят значительные изменения. У нее появляется муж и неограниченные возможности для творчества. Первые успешные синглы, популярные клипы, масштабные живые выступления и собственная коллекция аксессуаров стали лишь небольшой часть ее деятельности. В 2016 году девушка выпустила первый альбом. Всего семь оригинальных композиций обеспечили коммерческий успех этому начинанию.

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Второй альбом выходит через год, после продолжительной работы. В 2018 году певица выпустила третий альбом и организовала концертный тур.

Сейчас Елена может похвастаться наличием собственного продюсерского лейбла, и внушительной армией поклонников. Сольный концерт Темниковой в Москве прошел с большим успехом, все билеты были раскуплены практически сразу. Елена участвует в телевизионные проектах, и мечтает сняться в кино. Талантливая девушка также задумывается о собственной линии одежды.

В 2019 году вышел четвертый альбом певицы, содержащий лирические композиции. Темникова сделала небольшое отступление от привычных танцевальных хитов, и попробовала себя в новом амплуа.

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Личная жизнь

Со своим первым мужем Алексеем Семеновым певица познакомилась на “Фабрике звезд”. Молодые люди были абсолютно разные по характеру и темпераменту, однако не смогли противиться возникшим чувствам. Свадьба прошла в окружении коллег по проекту, в неформальной обстановке. Жених и невеста на торжестве были в джинсах и футболках, они только начинали свой творческий путь, были молоды и счастливы. Этот брак просуществовал шесть лет, однако разъехались супруги уже через два года после свадьбы.

Как и любая известная личность, Елена Темникова неоднократно сталкивалась с выдуманными историями о ее биографии и личной жизни. В СМИ часто появлялась информация о несуществующих романах, муже и детях знаменитой певицы, а также провокационные фото.

В 2009 году в прессе бурно обсуждали роман харизматичной певицы и Артема Фадеева, брата известного продюсера. Любовная связь обрастала новыми пикантными подробностями. Некоторые источники утверждали, что Максим Фадеев пригрозил певице разрывам контракта, если она не завершит эти отношения.

Позже Елена призналась, что этот роман был лишь частью удачной пиар-компании и в действительности не существовал.

Со своим вторым мужем, Дмитрием Сергеевым, певица познакомилась в Сочи, во время выступления на Олимпиаде. Молодой человек родом из Новосибирска, он руководитель IT компании, успешный и состоявшийся. Красивую девушку Дмитрий однажды увидел по телевизору и сразу влюбился. Темникова ответила взаимностью, и уже после нескольких месяцев знакомства, в 2014 году, пара узаконила отношения во время красивой церемонии на Мальдивах.



В настоящее время Елена Темникова с мужем воспитывают дочь, Александру, которая родилась в 2015 году. Певица успешно совмещает активную творческую деятельность и личную жизнь, продолжая создавать яркие страницы своей биографии. Она записывает новые синглы, снимает клипы и выступает с сольными концертами.

В интервью она не раз называла семью главной опорой в жизни, которая дарит ей силы и вдохновение. Творческий потенциал Елены действительно огромен, поэтому поклонники с нетерпением ждут новых интересных проектов и зажигательных хитов.