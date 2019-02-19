Зрители раскритиковали первые выступления нового состава группы SEREBRO
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После продолжительного кастинга, который длился несколько месяцев, продюсер Максим Фадеев наконец представил миру новый состав группы "SEREBRO". По традиции, ее участницами стали три молодые девушки с яркой внешностью - Елизавета Корнилова, Ирина Титова и Марианна Кочурова. Однако поклонники восприняли их первые выступления на сцене весьма критично.
Впервые перед публикой новые солистки группы "Серебро" появились в День всех влюблённых. Они приняли участие в концерте, который организовал телеканал "МУЗ ТВ". И большинство присутствующих на этом мероприятии назвали их выступление провалом. Девушки весьма неуклюже двигались, пытались петь под фонограмму, но самое главное, совершенно не попадали в нее. Здесь-то поклонники и стали задавать Максиму вполне резонные вопросы - а стоило ли выпускать неподготовленных артисток на большую сцену?
Конечно, знаменитый продюсер никогда не скрывал, что новый коллектив будет привлекать публику в первую очередь откровенными нарядами и максимальной раскрепощенностью на сцене. Но большинство фанатов "SEREBRO" отнеслись к этому заявлению весьма скептически, а многим еще и хотелось знать, умеют ли девушки петь на самом деле. Тем более, что громкий скандал, связанный с нынешними участницами группы, разгорелся ещё на этапе кастинга.
Напомним, что изначально Фадеев искал новые лица в Инстаграм, а после перешёл на Youtube-канал, где трудоемкий процесс поиска талантливых исполнительниц транслировался более обширно. И когда окончательные имена участниц группы были названы, фанаты оказались крайне удивлены, ведь этих девушек на кастинге никто никогда не видел и не слышал. Возможно, именно поэтому к Лизе, Ирине и Марианне сейчас относятся столь скептически.
Следует заметить, что не особенно удачно прошло и второе их выступление, которое случилось в минувшие выходные на премии Топ Хит. Здесь солистки уже решили продемонстрировать всем свои вокальные способности, но вновь не угодили придирчивому зрителю. В комментариях их сравнили с "колхозницами в караоке" и попросили впредь выступать исключительно под фонограмму.
А вам нравится новый состав SEREBRO? 3
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Александра / 19.02.19 22:05Этим девочкам придётся очень тяжело - все поклонники группы Серебро будут сравнивать их со старым составом. И пока они явно проигрывают, и ещё долго будут "в минусе". Но если продолжат упорно работать над собой, то обязательно всё у них получится. Нужно время. А Фадееву пока не стоило выпускать их на сцену. Сейчас над ними действительно все смеются, хотя видно, что девчонки очень стараются. Вопрос: зачем их выставили на посмешище?
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Пип / 19.02.19 21:59Можно подумать, что каждый из вас делает что--то хорошо с первого раза. Девочки совершенно не подготовлены к сцене, вот пока так нескладно и поют. Все у них получится. Добрее надо быть.
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Аврора / 19.02.19 19:23Мне в принципе никакой состав группы Серебро не нравился но, если по теме, то эти девицы и правда несуразные. Хотя это ни вина, здесь все вопросы к Фадееву. Зачем он таких действительно "сырых" исполнительниц заставляет идти на сцену и кривляться там. Это отталкивает.