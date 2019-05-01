Состояние здоровья Ким У Бина в 2019 году

Ким У Бин – известный корейский актер, который снимается в основном в сериалах. В 2017 году после очередного медицинского обследования, у актера был обнаружен рак носоглотки. На протяжение нескольких лет Ким У Бин практически не появляется на публике и не принимает участие в съемках. Расскажем о последних новостях 2019 года о болезни Ким У Бена и состояние его здоровья.

Онкологическое заболевание

Рак носоглотки был выявлен на ранней стадии. Удалось это сделать благодаря профессионализму врачей, которые смогли провести нужные процедуры. Обратиться в больницу Кима заставили недомогания, мешавшие ему работать. В последствие он отказался от съемок и занялся активным лечением. Уже на протяжение 2 лет Ким у Бин проходит лучевую терапию и идет на поправку.

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Последние новости о здоровье Ким У Бина в 2019 году довольно радостные. Несмотря на то что актер очень сильно похудел, он всегда веселый и жизнерадостный.

Его очень часто видят в окружении Ли Сон Чока с которыми они в хороших отношениях. Парни поддерживают друг друга и может это также стало причиной скорейшего выздоровления актера.

SidusHQ – агентство которое сотрудничает с Ким У Бином в недавнем времени прокомментировало его возвращение. Сейчас у Кима большое количество предложений сняться в сериалах и фильмах. Все зависит от его желания и здоровья, которое за последний год в значительной степени улучшилось. Первая работа будет в сотрудничестве с одним из лучших режиссеров Южной Кореи - Чхве Дон Хун.

Скорее всего это будет криминальная историческая драма. Ким работал вместе с этим режиссером за несколько месяцев до диагностирования рака. Картина тогда называлась Eavesdropping. Может быть новое сотрудничество приведет к невероятному успеху, так как фанаты уже заждались.

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Последние новости из жизни

Конечно же если вы подписаны на социальные сети других известных корейских актеров и друзей, приближенных к Киму, то можно наблюдать за его жизнью. Сейчас актёр активно путешествует и большую часть времени проводит в больницах. Практически ежемесячно ему приходится посещать кабинет лучевой терапии.

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Последние новости 2019 года о Ким у Бине подтверждают тот факт, что болезнь отступает. В скором времени поклонники смогут его лицезреть в сериале.

Изнурительная терапия довольно сильное влияние оказала на внешний вид Ким У Бина. Он очень сильно похудел, но по мнению многих это связано с диетой, которой придерживается актер. Поэтому если придется сниматься в новых картинах, он сможет быстро набрать вес и восстановиться.

По некоторым данным уже в конце 2019 года должна выйти первая картина с участием Ким У Бина. В настоящее время уже ведутся съемки, где и был замечен актер.