Елена Подкаминская - личная жизнь и дети
Российские зрители сразу заметили первое появление на экране красивой и талантливой актрисы Елены Подкаминской. Поклонников сразу стала интересовать личная жизнь Елены, ее муж и дети.
Детские годы
У Елены Подкаминской счастливая творческая биография ребенка, родившегося в артистической семье. Она появилась на свет в 1979 году в Москве в семье музыкантов. Не удивительно, что с ранних лет она приобщилась к театральному искусству.
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Ее отец – Илья Михайлович создал собственную школу искусств на Щербинке, которая называется «Радуга». Мама актрисы – Светлана Евгеньевна, руководит в ней музыкальным кружком и является депутатом горсовета.
В детстве девочка занималась в школе своего отца, посещала занятия по классу фортепиано, занималась вокалом. При этом она мечтала о театре и ходила в театральную студию. После завершения общеобразовательной школы Елена поступает с первого раза в Щукинское театральное училище на курс к Александру Ширвиндту. Она была его любимой студенткой. В начале ее творческой карьеры мастер помогал ей с поиском подходящей работы.
Творческая карьера
Благодаря тому, что Елена Подкаминская училась у Александра Ширвиндта, в ее творческой биография произошел удачный старт. После окончания училища молодая актриса поступает на службу в Театр Сатиры, который возглавляет ее учитель. В театре она сразу была задействована в нескольких спектаклях:
- «Кабала святош»;
- «Собака на сене»;
- «Особо женатый таксист».
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Сама актриса сознается в интервью, что ей лично ближе классика и репертуарные спектакли, однако, не отказывается от экспериментов и пробует себя в разных жанрах.
Она рада овладению новыми актерскими амплуа и поэтому согласилась создать образ проститутки в спектакле «Хомо эректикус», созданный на актуальные современные темы.
Кроме театральной работы Елена за 15 лет актерской карьеры смогла сняться в различных фильмах и сериалах:
- детективах;
- мелодрамах;
- военных;
- исторических.
Благодаря актерскому таланту и эффектным внешним данным актрисе удалось создавать яркие и запоминающиеся образы на экране. Зрителям полюбились ее работы, созданные в популярных сериалах.
Фильмография
После окончания театрального училища Елена хотела не только участвовать в театральных постановках, но и попробовать свои силы и в кинематографе. Однако ей сначала не очень везло на пробах. В течение целого года она понапрасну обивала пороги киностудий.
Только в 2002 г., не без помощи Александра Ширвиндта она была приглашена в съемочную группу Сергея Урсуляка, снимавшего мини-сериал по Агате Кристи «Неудача Пуаро».
На съемочной площадке молодая актриса, исполнявшая роль горничной, снялась вместе с такими известными актерами как:
- Константин Райкин;
- Сергей Маковецкий;
- Светлана Немоляева.
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Молодая актриса гармонично вписалась в звездный состав и создала запоминающийся образ своей героини. После этого фильма актрису заметили и стали приглашать в разные кинопроекты:
- в 2005 году Елена снялась в исторической ленте «Адъютанты любви»;
- в 2006 на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви»;
- в 2008 ее приглашает Федор Бондарчук в свой фильм «Обитаемый остров», снятый по роману Стругацких;
- в 2009 году актриса была приглашена в сериалы «Братья Карамазовы» и «О чем говорят мужчины». Последний стал настолько популярным у зрителей, что его создатели сняли несколько сезонов;
- в 2012 она снимается в сериале «Кухня»;
- в 2018 вышла его третья часть, в которой Подкаменская, играющая жену главного героя, тоже продолжает сниматься.
По-настоящему знаменитой Елену Подкаминскую сделал сериал «Кухня». Поле этого ее стали узнавать на улицах. Этот телевизионный проект изменил ее личную жизнь, заставив расстаться с первым мужем.
Работа в рекламе и в телешоу
Поле «Кухни» Елену заметили не только зрители, но и рекламные агентства. Всех потрясла роскошная шевелюра актрисы и эффектные внешние данные. Актриса призналась, что во время съемок сериала « Кухня» сделала «невидимую стрижку» у известного французского стилиста Россано Ферретти, который создал концептуальную технику стрижки волос.
После сериала актрисе предложили сделать несколько обнаженных фотосессий для мужского журнала «Максим». У актрисы прекрасные внешние данные и фигура модели.
При росте в 170 см она весит всего 52 кг. Елена с 2013 года регулярно появляется на обложках всех известных женских и мужских глянцевых журналов. Эффектные фото кареглазой шатенки покоряют не только мужчин всех возрастов, но и женщин, стремящихся копировать стиль актрисы.
Актрису стали приглашать в масштабные телепроекты. Она участвовала в «Ледниковом периоде 5» и в «Танцах со звездами». Зрители были покорены выступлениями на льду Елены в паре с фигуристом Петром Чернышевым. Они вошли в состав сильнейших участников этого проекта, подготовив самое оригинальное выступление, во время которого актриса была не в коньках, а в пуантах. Пара построила свое выступление таким образом, что Елена ни разу не коснулась льда.
В телевизионном проекте «Танцы со звездами» в дуэте с профессиональным танцором Подкаминская заняла первое место.
Актриса также принимала участие в популярных программах:
- «Вечерний Ургант»;
- «Сегодня вечером»;
- «Смак»;
- «Кино в деталях» и др.
Кроме этого актриса до сих пор служит в Театре Сатиры и снимается в новых фильмах.
Личная жизнь
Елена Подкаминская не любит распространяться о своей личной жизни. Известно, что у нее было два мужа и оба бизнесмены. У актрисы двое детей от двух браков – девочки. Пока на фото можно увидеть только старшую дочь.
Первый раз актриса вышла замуж в 2004 г. за бизнесмена Александра Пляцева, который покорил ее своим ухаживанием. У супругов родилась дочь Полина. Мужу не нравилось, что Елена много времени уделяет сцене, он ревновал красавицу-жену к партнерам.
До сериала «Кухня», который сделал актрису знаменитой, все у супругов было более или менее сносно. Но после удачной премьеры в 2014 году в прессе начали появляться слухи о романе Подкаминской с партнером Максимом Богатыревым. Ни сама актриса, ни ее партнер по фильму не признали наличие у них романтических отношений, тем не менее, в 2015 году Елена и Александр развелись.
Некоторое время Елена была одна, но в 2017 году появились слухи о беременности актрисы.
В 2017 личная жизнь актрисы изменилась. Она 3 августа родила вторую дочь, которую назвали Евой. В январе 2018 года Елена вышла замуж за отца ребенка – Дениса Гущина. С ним она познакомилась во время ремонта своей квартиры. Ее второй муж тоже бизнесмен. Он работает в строительном бизнесе. Она теперь живет вместе со своим вторым мужем и двумя детьми, снова входит в рабочий ритм и участвует в разных проектах.
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Какая роль Елены Подкаминской? 3
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Ирина / 01.05.19 13:02Не знала, что у Елены Подкаминской родился второй ребенок. Рада за любимую актрису.
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Света / 01.05.19 13:01Подкаминская отлично играет в разных фильмах. Если снимается эта актриса, значит кино хорошее.
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Zlata / 01.05.19 13:01Хорошая актриса. Она мне особенно в комедиях нравится.