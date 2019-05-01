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Елена Подкаминская - личная жизнь и дети

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Российские зрители сразу заметили первое появление на экране красивой и талантливой актрисы Елены Подкаминской. Поклонников сразу стала интересовать личная жизнь Елены, ее муж и дети.

Детские годы

У Елены Подкаминской счастливая творческая биография ребенка, родившегося в артистической семье. Она появилась на свет в 1979 году в Москве в семье музыкантов. Не удивительно, что с ранних лет она приобщилась к театральному искусству.

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Ее отец – Илья Михайлович создал собственную школу искусств на Щербинке, которая называется «Радуга». Мама актрисы – Светлана Евгеньевна, руководит в ней музыкальным кружком и является депутатом горсовета.

В детстве девочка занималась в школе своего отца, посещала занятия по классу фортепиано, занималась вокалом. При этом она мечтала о театре и ходила в театральную студию. После завершения общеобразовательной школы Елена поступает с первого раза в Щукинское театральное училище на курс к Александру Ширвиндту. Она была его любимой студенткой. В начале ее творческой карьеры мастер помогал ей с поиском подходящей работы.

Творческая карьера

Благодаря тому, что Елена Подкаминская училась у Александра Ширвиндта, в ее творческой биография произошел удачный старт. После окончания училища молодая актриса поступает на службу в Театр Сатиры, который возглавляет ее учитель. В театре она сразу была задействована в нескольких спектаклях:

  • «Кабала святош»;
  • «Собака на сене»;
  • «Особо женатый таксист».

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Сама актриса сознается в интервью, что ей лично ближе классика и репертуарные спектакли, однако, не отказывается от экспериментов и пробует себя в разных жанрах.

Она рада овладению новыми актерскими амплуа и поэтому согласилась создать образ проститутки в спектакле «Хомо эректикус», созданный на актуальные современные темы.

Кроме театральной работы Елена за 15 лет актерской карьеры смогла сняться в различных фильмах и сериалах:

  • детективах;
  • мелодрамах;
  • военных;
  • исторических.

Благодаря актерскому таланту и эффектным внешним данным актрисе удалось создавать яркие и запоминающиеся образы на экране. Зрителям полюбились ее работы, созданные в популярных сериалах.

Фильмография

После окончания театрального училища Елена хотела не только участвовать в театральных постановках, но и попробовать свои силы и в кинематографе. Однако ей сначала не очень везло на пробах. В течение целого года она понапрасну обивала пороги киностудий.

Только в 2002 г., не без помощи Александра Ширвиндта она была приглашена в съемочную группу Сергея Урсуляка, снимавшего мини-сериал по Агате Кристи «Неудача Пуаро».

На съемочной площадке молодая актриса, исполнявшая роль горничной, снялась вместе с такими известными актерами как:

  • Константин Райкин;
  • Сергей Маковецкий;
  • Светлана Немоляева.

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Молодая актриса гармонично вписалась в звездный состав и создала запоминающийся образ своей героини. После этого фильма актрису заметили и стали приглашать в разные кинопроекты:

  • в 2005 году Елена снялась в исторической ленте «Адъютанты любви»;
  • в 2006 на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви»;
  • в 2008 ее приглашает Федор Бондарчук в свой фильм «Обитаемый остров», снятый по роману Стругацких;
  • в 2009 году актриса была приглашена в сериалы «Братья Карамазовы» и «О чем говорят мужчины». Последний стал настолько популярным у зрителей, что его создатели сняли несколько сезонов;
  • в 2012 она снимается в сериале «Кухня»;
  • в 2018 вышла его третья часть, в которой Подкаменская, играющая жену главного героя, тоже продолжает сниматься.

По-настоящему знаменитой Елену Подкаминскую сделал сериал «Кухня». Поле этого ее стали узнавать на улицах. Этот телевизионный проект изменил ее личную жизнь, заставив расстаться с первым мужем.

Работа в рекламе и в телешоу

Поле «Кухни» Елену заметили не только зрители, но и рекламные агентства. Всех потрясла роскошная шевелюра актрисы и эффектные внешние данные. Актриса призналась, что во время съемок сериала « Кухня» сделала «невидимую стрижку» у известного французского стилиста Россано Ферретти, который создал концептуальную технику стрижки волос.

После сериала актрисе предложили сделать несколько обнаженных фотосессий для мужского журнала «Максим». У актрисы прекрасные внешние данные и фигура модели.

При росте в 170 см она весит всего 52 кг. Елена с 2013 года регулярно появляется на обложках всех известных женских и мужских глянцевых журналов. Эффектные фото кареглазой шатенки покоряют не только мужчин всех возрастов, но и женщин, стремящихся копировать стиль актрисы.

Актрису стали приглашать в масштабные телепроекты. Она участвовала в «Ледниковом периоде 5» и в «Танцах со звездами». Зрители были покорены выступлениями на льду Елены в паре с фигуристом Петром Чернышевым. Они вошли в состав сильнейших участников этого проекта, подготовив самое оригинальное выступление, во время которого актриса была не в коньках, а в пуантах. Пара построила свое выступление таким образом, что Елена ни разу не коснулась льда.

В телевизионном проекте «Танцы со звездами» в дуэте с профессиональным танцором Подкаминская заняла первое место.

Актриса также принимала участие в популярных программах:

  • «Вечерний Ургант»;
  • «Сегодня вечером»;
  • «Смак»;
  • «Кино в деталях» и др.

Кроме этого актриса до сих пор служит в Театре Сатиры и снимается в новых фильмах.

Личная жизнь

Елена Подкаминская не любит распространяться о своей личной жизни. Известно, что у нее было два мужа и оба бизнесмены. У актрисы двое детей от двух браков – девочки. Пока на фото можно увидеть только старшую дочь.

Первый раз актриса вышла замуж в 2004 г. за бизнесмена Александра Пляцева, который покорил ее своим ухаживанием. У супругов родилась дочь Полина. Мужу не нравилось, что Елена много времени уделяет сцене, он ревновал красавицу-жену к партнерам.

До сериала «Кухня», который сделал актрису знаменитой, все у супругов было более или менее сносно. Но после удачной премьеры в 2014 году в прессе начали появляться слухи о романе Подкаминской с партнером Максимом Богатыревым. Ни сама актриса, ни ее партнер по фильму не признали наличие у них романтических отношений, тем не менее, в 2015 году Елена и Александр развелись.

Некоторое время Елена была одна, но в 2017 году появились слухи о беременности актрисы.

В 2017 личная жизнь актрисы изменилась. Она 3 августа родила вторую дочь, которую назвали Евой. В январе 2018 года Елена вышла замуж за отца ребенка – Дениса Гущина. С ним она познакомилась во время ремонта своей квартиры. Ее второй муж тоже бизнесмен. Он работает в строительном бизнесе. Она теперь живет вместе со своим вторым мужем и двумя детьми, снова входит в рабочий ритм и участвует в разных проектах.

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01.05.2019
Теги: Елена Подкаминская личная жизнь муж

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