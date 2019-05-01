Биография Анны Седаковой

Биография Анны Седоковой интересует многих ее поклонников. Мужскую половину населения волнуют ее параметры - вес и рост, женскую – личная жизнь и дети. Сегодня бывшая участница поп-трио «ВИА Гра» уверенно строит сольную карьеру и радует нас новыми песнями, но не всегда ей сопутствовал успех. Были в жизни украинской певицы и черные полосы.

Детство и семья

Родилась Анна в Киеве 16 декабря 1982 года. В три года она испытала первую потерю – ее отец ушел из семьи, оставив девочку и ее старшего брата Максима на мамино попечение. Впрочем, будущая певица успела и с ним пожить несколько лет в Томске, после чего вновь вернулась в украинскую столицу под мамино «крыло». Преподавательница английского языка и музыки все время пропадала на работе, поэтому девочка часто оставалась одна.

С пеленок Анна Седокова пристрастилась к творчеству – она обожала танцевать и петь. Она даже успела объехать полмира в составе народного ансамбля «Світанок».

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Помимо этого, девушка постоянно находилась в поиске дополнительного заработка, чтобы хоть как-то помочь маме. В 16 лет Анна Седокова впервые попробовала себя в роли модели, ведущей организатора вечеринок в ночном клубе. Однако это не помешало ей закончить школу с золотой медалью и поступить в Киевский Национальный Университет Культуры и Искусства по специальности «диктор телевидения и радио». После окончания ВУЗа девушка устроилась работать на канал «О-TV», который и принес ей первую настоящую славу.

Карьера

Ярким событием в личной жизни и биографии Анны Седоковой стало участие в поп-коллективе Константина Меладзе «ВИА Гра». Сегодня состав, в которой вошла певица, называется «Золотым», но прежде чем попасть в него, Аня прошла жесткий отбор среди 200 претенденток. Но тогда девушка ненадолго задержалась в рядах «Виагрянок», поскольку вернулась на телевидение для работы ведущей в программе «Подъем!» на «Новом канале». Вновь вернулась в «ВИА Гру» Анна Седокова в 2002 году, чтобы сменить Надежду Мейхер.

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В этот период певческой карьеры девушка записала такие песни, как «Стоп-стоп-стоп», «Убей мою подругу», «Не оставляй меня, любимый», «Притяженья больше нет», «Третий океан». Но выбрав тихое семейное счастье певица вновь покинула группу.

После недолгого отсутствия на сцене Анна Седокова приняла решение начать сольную карьеру, и уже в апреле 2006 года выпустила видео на песню «Мое сердце», а в сентябре – выступила с ней на фестивале в Сочи, получив «Приз зрительских симпатий». Далее карьера девушки только развивалась. Она успела поучаствовать в нескольких телевизионных проектах в качестве ведущей и участницы, а также выпустить несколько новых композиций, среди которых поклонникам ее таланта особо полюбились «Самая лучшая девочка», «Привыкаю», «Драма» и «Холодное сердце».

В 2010 году Анна Седокова дебютировала в качестве писательницы, выпустив книгу «Искусство соблазнения», которая получила большую популярность. Позже она появилась в главной роли в комедии «Беременный», где ее партнерами стали Дмитрий Дюжев и Михаил Галустян.

Позже, осенью 2011 года, Седокову пригласили вести реалити-шоу «Проект Подиум», который показывали на канале MTV Россия. В 2014 году стартовало новое шоу «Хочу к Меладзе», в котором Анна занимала место наставницы.

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Личная жизнь

Впервые Анна Седокова вышла замуж за футболиста «Динамо» Валентина Белькевича, ради которого покинула скандально известную группу «ВИА Гра». В 2004 году у пары родилась дочь Алина, но уже через 2 года их брак «дал трещину».

Певица подала на развод, обвинив мужа в измене. К слову, в 2014 году спортсмен трагически погиб. Анна тяжело перенесла эту потерю, несмотря на прошлые разногласия.

Вскоре после расставания с Валентином, Анна Седокова вновь начала строить личную жизнь. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, который в 2011 году сделал ей предложение руки и сердца. Спустя 5 месяцев после пышной свадьбы у супругов родилась дочь Моника в одной из калифорнийских клиник.

Но и этот брак оказался недолговечным, и в 2013 году женщина подала на развод, причиной которого также стала измена. Сейчас бывшие супруги общаются только ради общей дочери.

В 2017 году на горизонте биографии Анны Седоковой вновь появилась возможность стать замужней дамы. Предложение на этот раз сделал Артем Комаров, который, к слову, был младше певицы на 9 лет. Но уже в августе Анна объявила о расставании с горе-женихом, причина которого до сих пор неизвестна. В апреле того же года Анна родила сына Гектора, но кто является его отцом до сих пор является тайной.

Анна Седокова сейчас

Сейчас дети Анны Седоковой получают максимум внимания своей звездной мамы, которая, к слову, не забывает и о своей сольной карьере. Их совместные фото украшают личную страницу певицы в Инстаграме. В 2016 году Анна выпустила новый альбом, в котором большинство композиций было написано по материалам личного дневника певицы.

Интересно, что каждая третья песня носит название «День без тебя» и имеет свой порядковый номер. Как говорит сама Седокова, альбом она посвятила всем мужчинам - отцу, мужьям, которые когда-то были в ее жизни, но бесследно из нее ушли.

Помимо Инстаграма, певица ведет несколько личных страниц в других популярных социальных сетях. Тематика ее постов и фото не раз становились мишенью для критиков и разделили подписчиков на два лагеря. Одни полностью поддерживают Анну, восхищаясь ее творчеством и материнством, другие считают, что матери троих детей непозволительно вести подобный образ жизни.

Надеемся, что Анна и дальше будет радовать поклонников своим творчеством, не обращая внимания на недоброжелателей. И, наконец, найдет свое счастье в виде любящего и заботливого мужчины.