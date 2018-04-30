ки потрясло известие о кончине одного из самых успешных и известных диджеев, Тима Берглинга. Поклонники его знают под творческим псевдонимом Avicii. Шведский музыкальный продюсер скончался в Омане, ему было 28 лет. Как стало известно, там он работал над новым проектом.

О смерти диджея сообщила его агент Диана Барон: «С глубокой печалью сообщаем, что мы потеряли Тима Берглинга, также известного как Avicii», — написала она в одной из социальных сетей.

Причина смерти официально выдвинута была только спустя 10 дней. Много предположений и догадок за это время было выдвинуто. Но оказалось, что Avicii покончил с собой.

«Он действительно боролся с мыслями о смысле жизни, счастье. Он больше не мог продолжать» — опубликовали в открытых источниках родители Тима Берглинга.

Психологическое состояние накануне смерти артиста было напряженным, несмотря на то, что он был выдвинут за несколько дней до трагедии на престижную музыкальную премию Billboard Music Award за альбом "Avicii (01)".

Родители музыканта дали комментарии меньше чем через неделю после кончины сына.

«Наш любимый Тим был искателем с хрупкой творческой душой, стремившейся найти ответы на экзистенциальные вопросы. Он был успешным перфекционистом и работал в бешеном ритме, который привел к стрессу. Перестав гастролировать, Тим хотел обрести гармонию и счастье, которое было невозможно без создания музыки. Он боролся с мыслями о жизни и счастье. Он больше не мог продолжать. Хотел обрести покой. Тим не был создан для машины бизнеса, в которой оказался. Он любил своих поклонников, но избегал внимания», – объяснили они.

Причина смерти, по мнению поклонников музыканта, это усталость. В чересчур загруженном графике виноваты его менеджеры. Несмотря на то что сам Avicii уже не хотел выезжать на гастроли с выступлениями, они на этом настаивали.

В 2017 году вышел документальный фильм про музыканта. Там он сказал фразу, на которую и опираются его поклонники в своих обвинениях.

«Я говорил, что я умру. Я говорил это так много раз. И я не хотел слышать, что должен получать удовольствие от мысли отыграть еще один концерт».

Факты о Avicii

Авичи, один из самых популярных и успешных электронных музыкантов. Он регулярно возглавлял хит-парады и входил в 5-ку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Один из первых он стал гастролировать по миру как диджей электронной танцевальной музыки. Но есть в его биографии и такие факты, о которых знают не все.

Свой творческий псевдоним музыкант взял тогда, когда не смог зарегистрироваться в одной из социальных сетей под настоящим именем. Оно было занято. В переводе с древнего литературного языка Индии, Avicii означает восьмой, самый глубинный круг ада, куда попадают преступники и где вновь возрождаются.

Мама музыканта известная актриса Анки Лиден. Она знаменитость в Швеции. Принимала участия в качестве актрисы в детективном сериале «Валландер», «Инспектор Винтер» и «Модус».

Авичи был простым парнем без звездной болезни и старался помогать другим людям. Именно поэтому он совместно со своим продюсером Ащем Пурнури основал благотворительную кампанию. Его деятельность была направлена на борьбу с голодом в мире. Только за 1 гастрольный тур музыканту и его команде удалось привлечь в фонд не маленькую сумму в размере миллиона долларов.

Тим Берглинг стал первым музыкантом, которому удалось стать хедлайнером в самом престижном концертном зале Нью-Йорка Radio City Music Hall. Было это в 2012 году, за 6 лет до смерти.

У Авичи очень яркая биография, ему удалось даже принять участие в написании официального гимна для конкурса Евровидение-2013. Работал он вместе с создателями группы АВВА.

В Британии особой популярностью пользовался гимн Авичи Wake Me Up. Композиция входила в первый альбом музыканта и держится на восьмом месте по количеству скачиваний.

Тим Берглинг три раза был номинантом на премию Grammy.

Музыканта включили в рейтинг 10 самых высокооплачиваемых диджеев мира. Его годовой доход составлял порядка 20-ти миллионов долларов.

2016 год для диджея Avicii стал завершающим в гастрольных турах. Он отказался выступать на любых мероприятиях и концертных площадках. Причиной этого стали проблемы со здоровьем. За четыре года до этого решения, Тим перенес 2 операции, удаление аппендикса и желчного пузыря. Долгие годы он страдал от острого панкреатита.

Личная жизнь

В биографии Авичи, после его смерти, причиной которой уже озвучены, вскрылись новые факты его личной жизни. Чешская модель Тереза Качерова опубликовала открытое письмо, в котором обращается к своему уже покойному парню диджею Тиму Берглингу.

«Я всегда настаивала на том, чтобы сохранять наши отношения втайне, потому что я хотела, чтобы они были только НАШИ. Но я думала, что если собираюсь поделиться этим с миром, то, только когда буду беременна нашим ребенком», — написала она.

Так же из поста становится ясно, что у Авичи был ребенок, но не родной. Он был отчимом для сына своей возлюбленной от первого брака. Маленького мальчика зовут Лука. Информацию подтверждают фотографии, которые опубликованы на странице Терезы Качеровой.