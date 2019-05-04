Армен Джигарханян - последние новости на сегодня

У народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна много поклонников, которых интересуют последние новости о его здоровье на сегодня. 1 час назад журналисты обратились к тарологу и ясновидящей Марианне Абравитовой.

Почему не видно Армена Джигарханяна?

Чтобы узнать об Армене Борисовиче Джигарханяне и выяснить каковы последние новости на сегодня, журналистам в начале мая 2019 года пришлось обратиться к авторитетной ясновидящей и психологу, практикующему тарологу – Марианне Абравитовой. Другого способа, позволяющего узнать последние новости о здоровье народного артиста СССР, у журналистов нет.

Родственник Джигарханяна не хотят общаться с прессой и представителями СМИ после последнего скандала, который устроила снова вокруг имени известного человека его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. После скандального развода и попытки переписать на себя все имущество Армена Борисовича, украинская пианистка не унимается и все время предпринимает попытки заработать на имени уважаемого и почтенного человека, продавая частную информацию о нем популярным телевизионным шоу.

По этой причине близкие Джигарханяна стараются оградить его от представителей прессы, так как скандальная публичность отрицательно влияет на здоровье артиста. Скандалы, которые устраивает регулярно Цымбалюк, официально объявившая своим женихом Федора Шаляпина, приводят к обострению хронических заболеваний Джигарханяна, в результате чего артиста госпитализируют.

По этой причине близкие Армена Борисовича Джигарханяна не хотят журналистам сообщать последние новости о нем. На сегодня, на начало мая 2019 года, официальных сообщений об ухудшении его самочувствия не появлялось.

Последний скандал вокруг Джигарханяна

Осенью 2018 года Виталине Цымбалюк было предъявлено обвинение по ст. 137 УК РФ в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Цымбалюк, будучи директором театра Джигарханяна не только незаконно расходовала деньги организации, но также поставила в кабинете артиста скрытые камеры, записи с которых потом продала Андрею Малахову.

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Адвокату экс-супруги артиста удалось снять со своей подзащитной обвинения в уголовной статье, за которую той полагалось 2 года тюрьмы, и заменить ее на административное взыскание.

В конце ноября 2018 года суд приговорил 39-летнюю Цымбалюк к выплате 200 тыс. руб. стороне обвинения и к 200 часам общественных работ. В ответ сторона истца подала встречный иск на 3 млн. руб., который суд отказался принимать.

Здоровье Армена Борисовича Джигарханяна на сегодня

83-летний народный артист СССР тяжело переживает все, что происходит последнее время вокруг него. У него имеется много хронических заболеваний:

сахарный диабет;

гипертония;

сердечная недостаточность и др.

Любой скандал или стресс приводит к гипертоническому кризу и скачку сахара в крови, в результате чего артиста приходиться госпитализировать.

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Последние новости о здоровье Армена Борисовича в конце апреля журналистам сообщил его старинный приятель продюсер – Марк Рубинштейн. Он рассказал о том, что здоровье Джигарханяна сильно пошатнулось, и виновата в этом его последняя супруга, которая не только потребовала перед свадьбой перевести всю собственность артиста на нее, но также какое-то время пичкала его пилюлями, отрицательно влияющими на общее самочувствие. Рубинштейн не может дать самой последней информации, так как виделся он с Джигарханяном не 1 час назад, а месяца полтора-два назад, когда того выписали из больницы.

Артисты его театра говорят, что давно не видели своего руководителя. Последний раз он появлялся в театре в августе 2018 года и был очень плох. Они говорят, что последние новости о здоровье своего руководителя дать не могут, так как давно его не видели. Актеры отмечают, что Джигарханян очень сильно похудел в конце лета 2018 года и жаловался на сильную слабость и полное отсутствие сил.

О том, как чувствует себя сейчас Армен Борисович Джигарханян, хотят знать многие россияне, искренне сочувствующие артисту. Журналисты постарались узнать последние новости на сегодня у экстрасенса. Потому 1 час назад они обратились к ясновидящей Марианне Абравитовой, чтобы хотя бы с помощью потусторонних сил узнать, как чувствует себя Армен Борисович в начале мая, когда все россияне ушли на майские продолжительные каникулы.

Прогноз у гадалки и ясновидящей более оптимистичный. Ясновидящая говорит, что Армен Борисович находится в кругу близких людей, которые окружают его теплом и заботой.