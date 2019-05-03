Муж Премьер-министра Люксембурга (фото)

Ксавель Беттель – премьер-министр Люксембурга, который известен своей нетрадиционной ориентацией. Еще в 2017 году на одном из международных приемов он представил свою вторую половинку Готье Дестеней. Оба мужчины находятся в законном браке, так как такой вариант супружества не запрещен законодательством Люксембурга. В интернете также можно найти фото со свадьбы, где премьер-министр Люксембурга и его муж в нарядных костюмах и очень счастливы.

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На самом деле о личной жизни и взаимоотношениях данной пары практически ничего неизвестно. Люксембург одно из самых маленьких государств мира, поэтому и премьер-министр страны очень редко появляется на публике. Но стоит отметить, что активная деятельность жены премьер-министра Люксембурга дает о себе знать.

Готье Дестеней активно занимается общественными и социальными вопросами страны и всей Европы. Его часто можно увидеть на фото с различных форумов и встреч.

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Свадьба премьер-министра Люксембурга и его мужа Готье Дестеней была проведена еще в 2015 году перед европейским саммитом в Варшаве. Несмотря на все, Готье старался держатся в тени и практически не появлялся на различных международных встречах.

Но в 2017 году на очередном саммите он решил сфотографироваться вместе с женами известных политиков, чем вызывал не только шквал критики, но и положительные отклики.

Таким образом, за несколько лет совместной жизни, данная пара стала одной из самых популярных в Европе. Сейчас Готье Дестеней активно занимается вопросами узаконивания однополых браков в Европе, что у него отлично получается. Готье вместе со своим мужем премьер-министром Люксембурга очень часто появляются на различных мероприятиях, проводимых в рамках организации НАТО.

В 2019 году пара активно работает над развитием своей страны и предпринимает активные шаги по налаживанию международных взаимоотношений. Несмотря на то, что Люксембург маленькая страна, она имеет внушительный политический вес в Европе.

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Отношения между Ксавелем и Готье

Премьер-министр Люксембурга никаким образом не пытался скрыть отношения с мужчиной и на протяжение длительное времени встречался с Готье. Уже в 2015 году они решили расписаться. Роскошная свадьба была организована в Люксембурге, куда были приглашены многие высокопоставленные лица европейских стран.

Уже после этого стало известно об взаимоотношениях данной пары. Сейчас муж премьер-министра также принимает активное участие в политической, социальной и общественной жизни Люксембурга.

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По мнению многих – это идеальная пара, на которую стоит обратить внимание многим, кто находится в нетрадиционных отношениях. Последние новости касаемо их взаимоотношений можно сказать скрыты, так как личную жизнь оба мужчины не выставляют на показ.

Но единственным фактором, который не нравится многим, то что Готье Дестеней иногда появляется на публике в платьях что выглядит невероятно нелепо.

Премьер-министр Люксембурга является внуком известного российского музыканта Сергей Рахманинова. Ксавель стал вторым действующим политиком, в Европе который заключил брак с мужчиной. Несмотря на сложившуюся ситуацию, это не помешало ему добиться внушительных успехов в карьере политика. Наоборот Готье Дестеней отличная опора и поддержка, который постоянно его поддерживает во всех начинаниях и также дает дельные советы.

Столь быстрая карьера Ксавель Беттеля обусловлена его невероятным талантом. Он в 26 лет стал одним из самых молодых депутатов Европы и смог добиться внушительных успехов. Отношения со своим будущем мужем Ксавель сначала тщательно скрывал, но после вступления в должность премьер-министра открыл свою тайну.