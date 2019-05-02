Биография Алёны Яковлевой

Биография актрисы интересна и многогранна, так же как творческий путь и личная жизнь. Сталкиваясь с препятствиями и трудностями, Алёна Яковлева всегда проявляла сильный характер, преданность любимому делу и любовь к близким.

Детство

Родилась будущая актриса в столице, 2 июня 1961 года, в непростое для своей семьи время. Брак талантливого актера Юрия Яковлева и Киры Мачульской, работавшей врачом, был счастливым и крепким на протяжении шести лет. Однако во время беременности Киры, муж увлекся другой женщиной, которая также ждала от него ребенка.

Роман Екатерины Райкиной и Юрия Яковлева был настолько бурным и стремительным, что он оставил семью, так и дождавшись рождения дочери.

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Это событие наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь девушки, оставив чувство неуверенности. С детства Алёна знала, кто является ее отцом, однако все общение сводилось к редким телефонным звонкам и холодному тону. Юрий Яковлев был невероятно популярен, его жизнь вращалась вокруг творчества, и для дочери, он был скорее недосягаемой звездой.

Худощавая девочка в школе была стеснительной и робкой - большие очки, корректирующие зрение и бесформенная одежда, только добавляли нескладности ее образу.

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Большой вклад в воспитание Алёны вложила ее бабушка по материнской линии. Она заметила интерес девочки с искусству и старалась развить его, посещая театры, выставки и тематические кружки вместе с внучкой.

Мама Алёны вышла замуж второй раз за журналиста Николая Иванова. Профессия отчима была связана с постоянными зарубежными командировками, поэтому семья часто переезжала. В школьные годы Алёна жила в нескольких европейских странах, включая Германию, Данию, Финляндию и Норвегию.

Юношеские годы

После окончания школы Алёна Яковлева вернулась в Москву. Решающую роль в выборе профессии сыграло мнение мамы и отчима, и девушка поступила на престижный факультет журналистики в МГУ. Осваивая азы профессии, Алёна понимает, что очень далека от этой сферы.

Детская мечты об искусстве вновь возвращаются в ее жизнь, и будущая актриса записывается в студенческий театр. Талантливый руководитель, Роман Виктюк, раскрывает потенциал Алёны, и она все свободное время проводит на репетициях.

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В тайне от всех Яковлева решает поступить в Щукинское училище, чтобы получить высшее образование на любимом поприще. Она успешно проходит отборочный тур, и совмещает учебу в двух ВУЗах на протяжении двух лет. Позже талантливая студентка переводится на заочное отделение в МГУ, и отдает все силы актерской профессии. Во время учебы будущая звезда встречается со своим отцом, который отмечает ее несомненный талант.

Творческий путь

После успешного окончания учебы и получения двух дипломов о высшем образовании, Алёна дебютировала в знаменитом Театре Сатиры. Спектакль “Бремя решений” и последовавшие за ним постановки, получили отличные отзывы критиков и зрителей. Со временем Яковлева становится ведущей актрисой театра, совершенствуя мастерство в самых разных жанрах и постановках.

Она успешно делает карьеру, приобретает известность и любовь зрителей. В то время поклонники знали ее как Елену Яковлеву, однако легендарный фильм “Интердевочка” внес небольшую путаницу. Елену Юрьевну часто путали с восходящей звездой и она приняла решение сменить имя, став Алёной.

Вскоре после этого она также начинает активно сниматься в кино, получая второстепенные роли. Сменив несколько амплуа, актриса получает возможность раскрыть свой талант в мюзикле “Времена не выбирают”, где она получает главную роль.

Играя в главных спектаклях Театра Сатиры, актриса Алёна Яковлева продолжает сниматься в кино и сериалах. У нее происходят положительные перемены в карьере и личной жизни. В 2006 году актриса приняла участие в десятке успешных проектов. Она пробует себя не только в популярных образах современных красавиц, но и исполняет серьезные драматические роли. Ее Миледи в “Возвращении мушкетеров” получилась очень яркой и харизматичной, и принесла ей заслуженную любовь телезрителей.

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Личная жизнь

Бурная личная жизнь Алёны Яковлевой часто становится главной темой для обсуждения в прессе. Поклонникам интересны подробности биографии актрисы, ее мужья, наличие детей. Еще вступая в свой первый брак Алёна отказалась менять фамилию, ссылаясь на нестабильность современных отношений. Так и получилось в жизни.

Первая любовь

Свою первую большую любовь российская звезда встретила еще в юном возрасте. В биографии Алёны Яковлевой только начинался творческий путь, появлялись первые фото на афишах и первый успех, она была не готова уделять время личной жизни, детям и быту. Именно поэтому со своим избранником Александром Кахуном она жила в гражданском браке.

Мужчина, тоже актер, много времени уделял своей карьере и развитию таланта. В итоге восемь лет отношений закончились мирным расставанием без взаимных претензий и обвинений.

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Первый брак

Впервые семейные узы соединили талантливую красавицу с представителем известной актерской семьи, Кириллом Козаковым. Красивая пара сочеталась браком в 1991 году, а уже через год на свет появилась их дочь Мария. Талантливый и харизматичный Кирилл был увлечен творчеством и оказался совершенно не готов к рождению ребенка.

Семейная жизнь утомляла его, и Алёна ушла от мужа через четыре месяца после родов. Их общение на этом прекратилось, и в жизни Маши знаменитый отец появился только через много лет.

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Второй брак

В личной жизни Алёны Яковлевой недолго была полоса одиночества, вторым мужем актрисы стал известный кинопродюсер Кирилл Мозгалевский. С этим мужчиной она смогла создать по-настоящему крепкую семью, и счастливо жила в браке более десяти лет. Кирилл смог заменить отца Марии, во всем поддерживал свою супругу, и даже после расставания сумел остаться частью их семьи.

Кирилл оставил Яковлевой фундамент дома, который они строили вместе. Елена со временем превратила постройку в загородный коттедж.

Новая любовь

Некоторое время назад в СМИ активно обсуждалась новость о том, что очередной избранник знаменитости на 30 лет моложе ее. Алёна подтвердила этот факт на одной из телевизионных передач, отметив, что не видит ничего плохого в столь значительной разнице в возрасте. Через некоторое время этот союз распался, дав новый повод для обсуждений и слухов. Актриса некоторое время оставалась одна, занимаясь творчеством и саморазвитием.



В настоящее время сердце прекрасной женщины снова занято. Она не спешит делиться подробностями личной жизни, скрывая имя избранника. Известно, что он успешно занимается бизнесом, заботится о своей возлюбленной и делает ее счастливой. В настоящее время Алёна не прекращает творческую деятельность, радуя поклонников новыми ролями и интересными проектами.