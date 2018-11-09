Виталина: «Джигарханян недееспособен»

Бывшая супруга Джигарханяна высказала предположение, что Армен уже не понимает, что происходит вокруг него. Иного объяснения, почему актер не является на судебные заседания, у нее нет. Недоумевают по этому поводу и адвокаты женщины. Показания, данные Джиграханяном, могут повлиять на ход дела, причем в его же пользу, но еще ни разу никто не видел его в суде.

До Виталины доходили слухи, что Армен сейчас находится в очень плохом состоянии. Она рассказала, что по имеющимся у нее данным, актера привозили в театр, но при этом никто из работников его так и не видел. Сложив все факты, женщина сделала предположение, что состояние здоровья ее бывшего супруга уже настолько плохое, что он перестал понимать, что вообще сейчас происходит.

Виталина рассказала журналистам, что искренне хотела бы проверить, насколько Армен сейчас дееспособен.

Подобные выпады прокомментировала правозащитница актера. Лариса резонно отметила, что суд имеет право принять решение без присутствия потерпевшей стороны, а они могут подать на апелляцию, если вынесенное постановление их не устроит. Решать, появляться в суде или нет, потерпевший также может самостоятельно.

Напомним, что Армен Джигархаянн попал в больницу еще 13 октября. По информации людей из близкого окружения, сейчас Армен идет на поправку, и врачи готовят его к выписке. Начало следующей рабочей недели актер сможет встретить в стенах собственного дома.