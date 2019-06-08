Биография и семья Александра Кузнецова

Недавно стало известно о том, что ушел из жизни советский и российский актер Александр Кузнецов, творческая биография которого включает в себя большое количество работ в кино и в театре. Личная жизнь артиста была такой же бурной и насыщенной, как и сценическая работа.

Биография

Александр Кузнецов, которому специалисты предрекали карьеру гениального русского актера, начал свою биографию в Приморском крае, где он родился в 1959 году в семье светских интеллигентов. В его личной жизни в начале жизненного пути ничего не предвещало успешной сценической карьеры.

Интересно! Биография Бари Алибасова

Александр появился на свет 2 декабря 1959 года. Его мать была учителем русской литературы, а отец – инженером.

Мальчик в школе проявил склонность к точным наукам, поэтому родители отдали его в физико-математическую школу. Еще в школьные годы Александр Кузнецов отличался правильной речью, хорошей пластикой и артистичностью.

После школы Александр отправляется в Москву, чтобы поступить в столичный ВУЗ. Сначала юноша поступил в МАИ на специальность «Радиоэлектроника летательных аппаратов». Но проучившись недолго в техническом ВУЗе юноша круто меняет свою биографию и поступает в театральное училище им. Щукина. До этого он уже 4 года проучился в МАИ, но без сожаления бросил авиационный ВУЗ и решил делать карьеру актера.

Карьера

Уже на третьем курсе обучения в Щуке, начинающий артист был принят официально в труппу Театра на Малой Бронной. Александру Кузнецову прочили биографию будущей звезды русской сцены, многие ведущие режиссеры приходили посмотреть на игру этого самородка из глубинки.

В его личной жизни еще не было ни семьи, ни детей, а театральные критики восторженно встречали его работы в спектаклях:

«И все-таки она вертится».

«Две стрелы»;

«Любящий вас Коля.

В театре на Малой Бронной артист проработал до 1989 года.

Интересно! Биография и семья Марии Ситтель

Кроме театра в его биографии уже с 1983 года появляется кинематограф. Широкой аудитории Александр стал известен ролью Джека Восьмеркина из одноименного фильма, посвященного тому, как приехавший из США в свою деревню бывший крестьянский парень, старается делать свой честный бизнес.

Не все знали, почему так быстро исчезла эта восходящая звезда русской сцены в 90-е годы. Так же не всем сегодня известна причина смерти актера, которому было всего 60 лет. Это объясняется тем, что с 90-х годов прошлого века будущая звезда русской сцены уезжает в США сначала сниматься в 13-сериийном фильме «Аляска Кид» и в ленте «Бегущий по льду».

Успешная главная картина Кузнецова стала его личной судьбой. Он надолго исчезает из российского кинематографа, уехав жить в Соединенные Штаты.

В нулевые годы Александр Кузнецов начинает появляться снова на российских экранах. Несмотря на то, что в конце 20 века Кузнецова пригласили сразу в два фильма, больших денег и звездной карьеры ему достичь в Голливуде не удалось.

Интересно! Биография Маши Распутиной

Личная жизнь и семья

У Кузнецова было два официальных брака. В студенческие годы он женился на молодой актрисе Людмиле Собко, однако брак быстро распался из-за загруженности супругов на работе.

Второй женой Александра стала Юлия Рутберг, которая родила Кузнецову сына Григория. В сети можно найти их семейные фото конца 20 века, на которых супруги выглядят счастливыми.

Однако и этот брак распался довольно быстро, после чего Александр никогда больше не женился. Известно, что других детей у него нет.

Хотя у актера было всегда много поклонниц, но он выбирал тихую семейную жизнь. Но, несмотря на это, большая часть жизни Александра Кузнецова была посвящена работе. Но не смог на Западе завести себе новую семью.

Интересные факты из жизни

Вот лишь несколько занимательных жизненных фактов:

В США Кузнецов прожил 18 лет. Артист снялся в таких известных фильмах как «Полицейские Нью-Йорка», «Мстители», «Беверли Хиллз» и др. Он посещал в США актерские школы Даррела Хикмана и Ли Страсберга. В 1995 году Кузнецов открыл свою международную школу актерского мастерства International Actors School. Русского артиста часто приглашали в качестве преподавателя в различные школы актерского мастерства в Лос-Анджелесе. В России актер создал свою актерскую школу «Кузница Кино и Телевидения».

Биография и личная жизнь Александра Кузнецова оборвалась из-за длительной онкологической болезни, с которой он боролся много лет.