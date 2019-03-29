Тоники для стимуляции роста волос
Каждая женщина мечтает о красивых и длинных волосах, но, к сожалению, не многие знают, что существуют тоники для стимуляции роста волос и укрепления волосяных луковиц. Необходимо разобраться, что это такое и как они работают.
Что такое тоник для роста волос
Тоник для волос - средство для роста и укрепления, которое не утяжеляет волосы и достаточно легко впитывается. Также в состав тоника входят только натуральные и качественные масла, и множество других полезных компонентов.
Плюсом данного средства является то, что в отличие от масок и бальзамов, оно не "жирнит" волосы.
Как это работает?
Активные компоненты, которые входят в состав тоника, воздействуют на пробуждение волосяных луковиц. Тем самым не только стимулируют рост, но и обладают эффектом укрепления, а также являются профилактикой против выпадения.
Тоник достаточно легко применять, так как он наносится на чистые волосы и в отличие от других средств не требует смывания.
Но для получения нужного эффекта важно использование средства определенными курсами, предусмотренными производителем.
В каких случаях применяется тоник для волос
Применять тоник можно в следующих случаях:
- если ваши волосы истончились и выглядят безжизненно;
- применять нужно при постоянном выпадении волос;
- если необходимо после окрашивания восстановить структуру волос;
- при применении средств по укладке волос - лак, гель и частом использовании фена;
- а также для профилактики и укреплении здоровых локонов.
Довольно бюджетный вариант - никотиновая кислота для роста волос. Она применяется не только в медицинской практике, но и является отличным средством для укрепления и роста волос. Это средство избавит от выпадения, добавит блеск и густоту.
Есть ли эффект от тоника для волос
Несмотря на то, что состав тоников не является одинаковым, их объединяет:
- содержание веществ, которые обогащены питательными компонентами;
- наличие элементов, которые ускоряют рост волос и способствуют восстановлению;
- также при изготовлении тоников используются антиоксиданты, которые помогают уберечь ваши волосы от агрессивного воздействия различных факторов.
Как воздействует на структуру волос и какой эффект от применения тоника для роста волос:
- Тоник оживляет защитные функции и стимулирует рост луковиц.
- Питает полезными компонентами кожу головы.
- Насыщает ваши пряди влагой и восстанавливает гидробаланс.
- Тоник снижает интенсивность выпадения волос, к тому же активизирует кровообращение.
- Прическа становится шелковистой.
Эффект при использовании тоника для роста волос не заставит себя ждать, и буквально через 2-3 недели использования вы увидите результат.
Читайте также
А каким тоником пользуетесь вы? 2
-
Валерия / 29.03.19 19:44Всю жизнь была проблема: медленно росли волосы, что только я не использовала и маски, и бальзамы, но никаких сдвигов я не видела. А пару месяцев назад наткнулась в интернете на тоники для стимуляции роста волос и решила поэкспериментировать. В итоге осталась довольна результатом!
-
Ольга / 29.03.19 19:44Во время беременности стали ужасно выпадать волосы, я уже не знала, что делать. После родов по совету подруги приобрела тоник для роста волос с розмарином и была поражена эффектом! Волосы восстановились буквально за несколько недель применения. Более того, начали расти гораздо быстрее и стали более шелковистыми и блестящими.