Каждая женщина мечтает о красивых и длинных волосах, но, к сожалению, не многие знают, что существуют тоники для стимуляции роста волос и укрепления волосяных луковиц. Необходимо разобраться, что это такое и как они работают.

Что такое тоник для роста волос

Тоник для волос - средство для роста и укрепления, которое не утяжеляет волосы и достаточно легко впитывается. Также в состав тоника входят только натуральные и качественные масла, и множество других полезных компонентов.

Плюсом данного средства является то, что в отличие от масок и бальзамов, оно не "жирнит" волосы.

Как это работает?

Активные компоненты, которые входят в состав тоника, воздействуют на пробуждение волосяных луковиц. Тем самым не только стимулируют рост, но и обладают эффектом укрепления, а также являются профилактикой против выпадения.

Тоник достаточно легко применять, так как он наносится на чистые волосы и в отличие от других средств не требует смывания.

Но для получения нужного эффекта важно использование средства определенными курсами, предусмотренными производителем.

В каких случаях применяется тоник для волос

Применять тоник можно в следующих случаях:

если ваши волосы истончились и выглядят безжизненно;

применять нужно при постоянном выпадении волос;

если необходимо после окрашивания восстановить структуру волос;

при применении средств по укладке волос - лак, гель и частом использовании фена;

а также для профилактики и укреплении здоровых локонов.

Довольно бюджетный вариант - никотиновая кислота для роста волос. Она применяется не только в медицинской практике, но и является отличным средством для укрепления и роста волос. Это средство избавит от выпадения, добавит блеск и густоту.

Есть ли эффект от тоника для волос

Несмотря на то, что состав тоников не является одинаковым, их объединяет:

содержание веществ, которые обогащены питательными компонентами;

наличие элементов, которые ускоряют рост волос и способствуют восстановлению;

также при изготовлении тоников используются антиоксиданты, которые помогают уберечь ваши волосы от агрессивного воздействия различных факторов.

Как воздействует на структуру волос и какой эффект от применения тоника для роста волос:

Тоник оживляет защитные функции и стимулирует рост луковиц. Питает полезными компонентами кожу головы. Насыщает ваши пряди влагой и восстанавливает гидробаланс. Тоник снижает интенсивность выпадения волос, к тому же активизирует кровообращение. Прическа становится шелковистой.

Эффект при использовании тоника для роста волос не заставит себя ждать, и буквально через 2-3 недели использования вы увидите результат.