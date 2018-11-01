Прически на Новый год 2019 на длинные волосы

Новый год каждый предпочитает праздновать по-разному. Кто-то любит отмечать в шумной компании среди друзей, наслаждаясь громкой музыкой и танцами, а кому-то больше нравятся домашние посиделки с семьей и самыми близкими людьми.

Как бы там ни было, каждой девушке очень важно выглядеть привлекательно, красиво и торжественно. Помогут завершить образ оригинальные прически на длинные волосы. Предоставленные фото-новинки 2019 года помогут определиться с выбором.

Прически с распущенными волосами

Если локоны длинные, ухоженные и аккуратные, то прическа на распущенные волосы будет выглядеть особенно эффектно и красиво. Таким образом, можно удачно подчеркнуть естественность, утонченность за 5 минут.

Подобные женские прически заставляют обратить внимание на индивидуальные черты девушки, что позволит выделиться среди других и выглядеть особенно.

Романтические локоны

Волосы, завитые в локоны, делают черты облика девушки более миловидными, немного детскими, а выражение лица становится более легким и беззаботным. Добиться подобного эффекта будет совсем несложно.

Для того чтобы сделать романтические локоны можно использовать бигуди либо плойку, а также утюжок для волос.

Кроме того, необходимо зафиксировать пряди при помощи лака. Девушки, чьи волосы и так от природы завиваются, могут заплести косички вечером и расплести утром. Чтобы украсить свой образ, желательно дополнить прическу аксессуарами, например, обручем, заколками, цветами.

Прическа с локонами набок

Чтобы выражение лица приобрело черты некоторой игривости, необходимо добавить немного асимметрии, уложив локоны набок. Это выглядит необычно и нестандартно. Особенно хорошо сочетается такая прическа с коктейльным платьем, что придает образу женственности и элегантности.

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Создать такую прическу можно очень просто и быстро, выглядит она довольно эффектно. Подойдет для женщин с круглой формой лица.

Собранные прически

Не всем девушкам подходят прически на распущенные волосы, потому что не каждая чувствует себя комфортно: они могут мешать или растрепаться. В таком случае собранные пряди – идеальный вариант.

Подобные прически – это модно и популярно, а главное, удобно: волосы не будут падать на глаза, мешать. Такая укладка дольше сохранит свой изначальный вид, если она хорошо зафиксирована.

Хвост

Хвост – это прическа, которая имеет множество вариаций и разновидностей, при правильном подходе выглядеть банально с ним просто невозможно. Он одинаково хорошо смотрится и с накрученными волосами, и с прямыми. Если хвост собран в области затылка, то это придаст внешнему виду девушки немного серьезности.

Небольшой начес, напротив, заставит выглядеть загадочнее. Не стоит ограничиваться классикой, здесь можно и пофантазировать.

Пучок

Такая прическа отлично подходит для того, чтобы отпраздновать Новый год и выглядеть привлекательно. Она хорошо смотрится и на маленьких девочках, и на подростках, и на девушках постарше. Можно придумать много разных вариантов: пучок может быть любого размера, располагаться с разных сторон. Для создания уникального образа стоит проявить фантазию.

На Новый год можно сделать романтический пучок. Для этого необходимо использовать «бублик». Он нужен в качестве основы для прически.

Создать его можно так:

Сделать небольшой начес в области лба.

Взять длинные пряди волос, сформировать жгут.

Создать пучок, немного выпустив пряди.

Зафиксировать все при помощи шпилек и лака для волос.

Для того чтобы украсить прическу, рекомендуется использовать аксессуары: ленты или бант.

Расположить их можно сзади под пучком. Это выглядит очень красиво и элегантно, если на платье или блузе открыта спина.

Объемный сложный пучок с плетением

Объемный пучок – это сложная прическа, на создание которой придется потратить достаточное количество времени и сил, но и результат непременно будет соответствующий. Подобную прическу можно создать только в том случае, если девушка обладает длинными волосами.

Важным моментом при создании такой прически является то, что волосы вначале необходимо подкрутить или сделать небольшой начес, как вариант, можно поднять при помощи фена возле корней. Выполнив одну из этих процедур, можно приступить к формированию самого пучка.

Чтобы добавить чертам лица загадочности, можно выпустить одну-две пряди, для игривости образа они должны быть завитыми. Чрезмерно использовать лак не рекомендуется, желательно применить шпильки, невидимки.

Бант из волос

Такая прическа к новогоднему празднику хороша тем, что прибавляет живости, веселости и задора. Это как раз именно то, что необходимо в светлый, радостный праздник. Подобную прическу можно создать разными способами.

Вариант пошагово:

Зачесать волосы у затылка, сформировать хвост, зафиксировать резинкой. Согнуть волосы, образовав петлю так, чтобы концы волос лежали сверху и направлялись к лицу. Зафиксировать другой резинкой. Поделить петлю пополам, уложить по разным сторонам. Концы расположить в промежутке между двумя петлями, закрепить при помощи невидимок, использовать лак для волос.

Варианты причесок с плетением

Заплетенные волосы можно назвать самой женственной разновидностью прически, в особенности это относится к длинным косам. Существуют десятки вариантов подобных причесок, отличающиеся очень эффектным внешним видом.

Кроме того, к концу длительного новогоднего торжества привлекательность и аккуратный внешний вид косы не утратится.

Коса в косе

Данный вид косы считается очень необычным и выглядит действительно оригинально. А также такую новогоднюю прическу можно дополнить диадемой или цветками.

Порядок заплетания двойной косы заключается в следующем:

Волосы делят на три пряди и заплетают изнаночную косу «колосок» или обратную вариацию французской косы. Во вторую прядь добавляется одна из общей массы волос. По завершении плетения необходимо оставить верхнюю прядь. Третья прядь первой косы заплетается так же. Алгоритм повторяется, пока не будет заплетена главная коса. Прядь из второго пункта делится на три части и используется для заплетания обратной косы. Края вытягиваются и ослабляются. После закрепления кос, их следует зафиксировать.

Из фото-коллекции и подробного видео узнаем, какие прически на длинные волосы будут востребованы и, какую укладку можно сделать на Новый 2019 год.

Коса в виде «Водопада»

Данный вид прически позволяет оставить свободные локоны вместе с заплетенной косой, что будет особенно хорошо смотреться в новогоднюю ночь. Голову нужно обогнуть небрежно заплетенной косой, а завитые или прямые пряди освободить. При помощи ниспадающих локонов можно создать образ, полный романтики. Такую прическу можно легко сделать на любое торжество.

Косы с хвостами

В зимнем сезоне косы снова вошли в моду, в особенности это касается торжественных случаев. Иногда прическа может быть несложной в плане технологии создания, но смотрится просто великолепно. Для завершения праздничного образа может быть заплетена одна коса или две в виде колосков, которые располагаются по бокам. В месте окончания косы плетение прекращается, все пряди фиксируются резинкой, благодаря чему получается хвост.

Плетется коса со лба до макушки, где завязывается хвост. При создании двух колосков, можно сделать пробор в виде зигзагов или украсить корни при помощи сверкающих блесток.

Для получения мягких воздушных локонов, хвост можно накрутить, используя плойку. Кроме того, допустимо колорирование прядей в яркие цвета, например, в красный или оранжевый, чтобы образ стал еще более новогодним.

Коса в виде «Корзинки»

Такая разновидность станет идеальным вариантом для новогодней вечеринки. Можно заплести классическую или французскую косу. Допустимо распушение плетения и выпуск локонов. Главным условием является фиксирование прически при помощи лака для волос с целью сохранения первоначального вида.

Прическа с челкой

Челка способна зрительно омолодить, а также придать легкой загадочности женскому образу. Существует множество ее видов, к каждой можно подобрать идеальную укладку. Следует отметить, что челка способна подойти к любой прическе. Представительница женского пола будет выглядеть замечательно с укладкой на длинные волосы с челкой.

Можно сделать прическу, похожую на ту, что делали в шестидесятые года прошлого столетия, называется она «ретро». Чтобы выглядеть модно, стоит обыграть ее красивой лентой.

Выполнение поэтапно:

На макушке волосы зачесываются щеткой и фиксируются лаком. Челка должна быть зафиксирована в боковом направлении. Волосы сзади завязываются в хвост, которым потом заправляется внутрь. Для закрепления прически используется лента, выпущенная по линии челки. Но наличие этого аксессуара не является обязательным.

Создание ободка из косы

При помощи ободка из косы можно удержать основную копну волос, что предотвратит выпадение локонов из композиции во время празднования. Сделать такую прическу довольно просто. Прядь у виска отделяется, из нее заплетается коса, после чего ее нужно перекинуть на другой висок. Фиксируется ободок при помощи невидимок и лака.

Создание небрежной укладки с объемной челкой

Сочетание длинной челки с небрежной укладкой придаст уверенности образу. Направление при сушке феном может быть любым, идеально выпрямлять волосы не нужно, локоны можно слегка спутать. Главной задумкой такой прически является создание решительного образа.

Как правильно использовать заколки

Иногда нет времени на создание праздничной прически. Исправить ситуацию можно, уложив волосы и заколов их оригинальной заколкой на затылке.

В следующем году актуальными станут аксессуары из металла, которые образуют какую-либо геометрическую фигуру. При отсутствии заколки, можно заменить их при помощи невидимки, расположение которых должно напоминать, к примеру, треугольник или квадрат.

Для костюмированной тематической вечеринки можно использовать диадему, украшенную цветами.

Детские новогодние прически

Подбор прически для детей в этом сезоне обусловлен конкретным тематическим образом. Любой утренник предполагает создание необычного карнавального костюма, который дополняется красивой прической. Чаще всего для подростков и малышей создаются образы, имитирующие персонажей самых известных сказок.

Существует несколько разновидностей детских причесок, создание которых не потребует много времени:

распущенные волосы и мягкие локоны;

разные виды хвостов;

необычные дорожки;

обилие маленьких кос.

Модные хвостики

Сейчас очень популярны среди маленьких модниц прически, на основе хвостиков. Из множества вариантов легко можно подобрать образ для новогодней вечеринки. Здесь все зависит только от воображения и вкуса.

Можно использовать многоуровневые хвосты или хвосты с переплетающимися косами, образующие сложные конструкции на голове. Такая прическа, безусловно, не останется незамеченной.

Стильные бантики

Игривости и кокетства добавит новогоднему детскому наряду аккуратный и небольшой бант из волос. И вариантов такой прически может быть много.

Милые «ушки» и дерзкие «рожки»

Такой вариант скорее подойдет для маскарадного или тематического костюма. Эти прически появились благодаря комиксам и мультикам, которые популярны в странах Азии. Может поэтому они так нравятся детям.

Разнообразные косы

Прически на основе кос остаются актуальными из года в год. 2019 год не исключение. Из различных кос создают настоящие шедевры. В настоящее время известно около 50 разных техник плетения.

Можно выделить самые распространенные:

обычная и обратная коса из 3 прядей;

коса «рыбий хвост»;

французская и перевернутая коса;

переплетенные косы;

датская коса;

косы из 4 и более прядей.

Много было описано способов, как превратить маленькую девочку в принцессу с помощью красивой прически. Большинство из них можно воспроизвести самостоятельно дома. В остальных случаях можно обратить к хорошему стилисту.

Детские ретро прически

Большую популярность набирают ретро прически, которыми дополняют соответствующие наряды и аксессуары. Выбрать такой образ будет уместно и в Новом 2019 году. Какие бывают разновидности таких укладок:

знаменитые локоны Мэрилин Монро;

прически с буклями;

«бабетта»;

«ракушка»;

«кок».

На выбор женщин и юных модниц представлено огромное количество вариантов разнообразных оригинальных причесок для празднования новогоднего торжества.

Они могут быть выполнены как в простой, так и в усложненной технике, могут являться сдержанными или отличаться небрежностью исполнения. Для любого образа на Новый 2019 год можно подобрать оригинальный вариант.

Кроме того, для дополнения композиции на длинные волосы можно использоваться разные материалы (фото) такие, как металлические аксессуары, блестки или заколки. Кроме того, можно использовать различные банты, бусины, обручи из самых неожиданных материалов. А также еще одним актуальным дополнением станет колорирование прядей в яркие цвета.