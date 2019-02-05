Красивые идеи для нежного маникюра 2019

Нежный маникюр делает женские руки более изящными и привлекательными. На фото представлены модные тенденции 2019 года, которые помогут девушкам быть в центре внимания. Дизайн, выполненный в светлых оттенках, отлично сочетается с повседневными нарядами, офисным стилем, вечерними платьями. Модницы могут ежедневно примерять разные образы, удивляя всех окружающих своим безупречным вкусом.

Основные тенденции нежного маникюра 2019 года

Стилисты прекрасно поработали, и предлагают ознакомиться с модными тенденциями нежного маникюра 2019 года. На фото представлены долгожданные новинки сезона, которые помогут девушкам выделиться из толпы:

Пастельные оттенки находятся на пике популярности. Они смотрятся привлекательно и довольно женственно. Однотонный дизайн в светло-голубом исполнении вне конкуренции. Полоска прекрасно дополняет работу. Даже если на ногти нанесена 1 линия, она придает маникюру выразительность. Можно смело экспериментировать с формой, цветом, расположением узоров. Немного фантазии и любые идеи удастся воплотить в жизнь. Если и украшать ногти к вечеринке, то только с помощью глиттера. На всех мероприятиях такой дизайн будет в центре внимания. Мелкие блестки ровно ложатся на ногтевую поверхность, подходят для цельного или частичного нанесения. Стразы на ногтях – модные тенденции 2019 года. Если сложно представить жизнь без драгоценностей, то не нужно себя ограничивать. Яркие и броские варианты на светлом фоне смотрятся изумительно. Для работы можно использовать мелкие или крупные стразы. Главное, правильно их между собой комбинировать.

Если есть желание удивлять всех окружающих, то без модного маникюра не обойтись. Стилисты прекрасно поработали. Они подготовили массу сюрпризов, которые обязательно понравятся модницам.

Цветовое решение в маникюре

Самый красивый дизайн получить несложно, но требуется правильно подобрать цветовую гамму. Нежный маникюр 2019 года вызывает к себе особый интерес. Для работы желательно использовать модные цвета.

Актуальными телесными оттенками нового сезона выступают следующие тона:

дымчатая роза;

сиена;

лососевый;

персиковый;

пыльный;

японский клен.

Именно эти цвета используют для создания естественного маникюра. Они показывают, что нюдовый нейл-арт вне конкуренции. Девушки с радостью отдают именно ему предпочтение.

Маникюр на короткие ногти

Нежный маникюр на коротких ногтях смотрится изумительно. Даже с минимальной длиной дизайн получается женственным и романтичным. Проявив немного фантазии, удастся получить работу невероятной красоты. Идеи маникюра настолько разнообразные, что выбрать одну очень сложно.

Модницам придется долго выбирать дизайн, который позволит быть в центре внимания:

Полоски. Сложно представить, что тонкие полосы смогут сделать руки более нежными и женственными. Стилисты утверждают, что это именно так. Для выполнения работы потребуется тонкая иголка и немного свободного времени. Даже начинающий мастер справится с задачей. Тонкие линии, нанесенные в хаотичном порядке, вызывают к себе особый интерес. Разнообразить работу помогут мелкие стразы. Матовый маникюр. Нежные оттенки с оригинальной текстурой смотрятся изумительно. Совершенно необязательно в качестве основы выбирать телесные тона, но они выглядят более женственно. Оформлять ногти можно, как угодно. Почему бы не сделать на поверхности оригинальные надписи, или не использовать в качестве украшения наклейки. Лунный дизайн. Классика не выйдет из моды никогда. Если ногтевая поверхность окрашена светлым лаком, то лунка может быть какой угодно. Как прозрачные, так и яркие варианты смотрятся изумительно. Придать дизайну уникальность можно с помощью каймы. Для этого чаще всего используют стразы, блестки. Обратный френч на коротких ногтях выбирают многие модницы. Это отличный вариант для повседневности или торжественного случая. Животный принт. Если хочется еще немного побыть ребенком, стоит обратить внимание на животные принты. Рисунки с коалами, пандами, лисами на ногтевой поверхности смотрятся изумительно. Звери в геометрическом исполнении. Многие девушки словно соскучились по школе, и рисуют животных с помощью геометрических фигур. Забавные, оригинальные работы получаются за считанные минуты. Такой дизайн не останется незамеченным, модницы смогут удивить всех окружающих своим безупречным вкусом. Зимние мотивы. Пока еще на улице холодно, девушки могут на ногтях изобразить свитер, Санту, оленей. Как же привлекательно смотрятся объемные узоры. Нежный френч. Французский маникюр не теряет своей популярности и в новом сезоне. Он не нуждается в особом представлении, выглядит женственно и утонченно. Если же для работы использовать бледные лаки, то остаться в стороне не получится.

На короткой длине можно создавать дизайны невероятной красоты. Если кажется, что это невозможно, стоит ознакомиться с рекомендациями стилистов. Специалисты хорошо поработали, и предложили массу оригинальных идей.

Маникюр на длинные ногти

Сложно представить нежный маникюр на длинные ногти без цветочных композиций. Неважно, какая погода на улице, флористические мотивы модны всегда. Особую привлекательность рисунки приобретают на максимальной длине. В таком случае на ногтевой поверхности можно изобразить пышные, объемные цветы. Это могут быть как букеты, так и одиночные композиции.

Выбирая дизайн для длинных ногтей, нельзя обойти стороной блестки. Глиттер, стразы сделают маникюр неповторимым. Главное, во всем соблюдать меру. В противном случае получится безвкусица.

Несмотря на то что в моде короткая длина, многие девушки предпочитают длинные ногти. Стилисты предлагают проявить фантазию, и перенести на ногтевую поверхность безумные идеи.

Маникюр со стразами

Нежный маникюр 2019 года сложно представить без сверкающих камней. Почему бы в работу не добавить стразы. Ведь все девушки любят драгоценности, а элементы декора придадут дизайну некоторую изюминку.

С какими же бледными тонами сочетаются стразы. Варианты довольно разные, и каждый из них заслуживает внимания:

Белый. Лак капризный, работать с ним необходимо осторожно. Для начала нужно подготовить ногтевую поверхность. Белый цвет отлично сочетается со стразами. Мелкие камни можно располагать в произвольном порядке или делать с их помощью определенную композицию. Персиковый. Согласно модным тенденциям на весну-лето 2019 года, нежный маникюр будет на пике популярности. Если и выбирать дизайн со стразами, то в качестве основного лака желательно использовать персиковый оттенок. Такой тон выгодно подчеркнет загар, сделает образ соблазнительным. Нюдовый. Если речь идет о нежно-розовом или бежевом лаке, то размер и цвет страз не важен. Даже не стоит обращать внимание на длину ногтей. В любом случае дизайн получится уникальным. Работа не останется незамеченной, а модница сможет выделиться в толпе. Пастельный. Такой гель лак, как мятный, лимонный, небесно-голубой вне конкуренции. В сочетании со стразами получается благородный маникюр, который позволит обладательнице почувствовать себя настоящей королевой.

Мелкие камни на ногтевой поверхности смотрятся изумительно. Они прекрасно сочетаются с бледными красками, делая дизайн индивидуальным и неповторимым.

Декор для нежного маникюра

Самые лучшие идеи на новый сезон стилисты предлагают уже сегодня. Без декоративных элементов невозможно получить красивый маникюр. Декор может быть каким угодно. Это стразы, глиттер, песок. Каждый из вариантов особенный, и находит своих поклонников:

Песочная техника. Новинка в области нейл-арта, которая пользуется огромной популярностью. Благодаря мелким частицам маникюр получается изящным. Сделать работу несложно. Даже начинающий мастер справится с поставленной задачей. Особую привлекательность песочная техника приобретает в нежных оттенках. Цветовая палитра может быть разной, и варьируется от желтых до белых цветов. Камифубуки. Специальные наклейки легко крепятся на ногтевой поверхности, делая работу невероятной красоты. Если хочется сделать образ ярким, то в сезоне осень-зима без декоративных элементов не обойтись. На светлом фоне привлекательно смотрятся разноцветные камифубуки. Стразы. Самый простой способ украсить ногти – это прикрепить к ним стразы. Мелкие камни можно размещать в хаотичном порядке или создавать настоящие картины. Полосы из фольги. Еще один элемент декора, без которого сложно обойтись. Фольга переливается на солнце, делая маникюр оригинальным. На фото можно посмотреть готовую работу.

В качестве украшений можно использовать что угодно. Каждый вариант заслуживает внимания, и находит своих поклонников.

Нежный маникюр полюбили многие модницы. Он смотрится свежо, оригинально, интересно. Если хочется сделать работу более разнообразной, можно добавить в нее декоративные элементы. Но даже без украшений дизайн в светлых тонах вне конкуренции. Он делает образ более женственным и соблазнительным. Это именно то чего хотят женщины.