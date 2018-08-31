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Нежный маникюр на короткие ногти 2018

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Женщины при выборе своего образа руководствуются множеством факторов - образ жизни, настроение, предстоящее событие. Однако всегда востребованным остается лук, который выглядит женственно, придает благородности, чувственности и трепетности. К примеру, маникюр на короткие ногти в нежных цветах.

Общее описание

Нежный маникюр за счет натуральности палитры используемых цветов приобретает черты универсальности. Сдержанный, немного аскетичный дизайн выводит на первое место красоту рук женщины, создавая идеальное сочетание с любым стилем и событием. Особенно привлекательны нежные оттенки на ногтях трендовой, как считает, современный нейл-арт, длины в 3–5 мм.

Изысканно и неповторимо выглядит маникюр пастельной гаммы, если ногтевая пластина имеет форму, приближенную к овалу и миндалю. Квадрат со слегка скругленными углами, также известный как squoval, не утратил своей ранее возникшей популярности среди женщин.

Оттенки и техника выполнения

Трендовый маникюр на короткие ногти оформляется в таких нежных цветах:

  • голубой;
  • нежно белый;
  • персиковый;
  • сливочный;
  • кремовый;
  • лиловый.

Необязательно, чтобы всю поверхность покрывал лак в одном из этих оттенков. Разбавить монохромность и внести некоторую изюминку в маникюр легко, если добавить контрастный тон. Но делать это следует в крайне ограниченном количестве.

За эффектность отвечают узор, схожий с кружевом, зеркальная пудра, строгий рисунок с элементами геометрии, голографический песок. Нотку роскоши в маникюр привнесут такие техники:

  • лепка;
  • матовое покрытие;
  • стразы или бисер.

Еще один способ оригинально оформить ногти в нежных цветах - классический вариант френч-маникюра. Он предполагает нанесение белой полоски на пастельную или прозрачную основу.

Если захочется внести элемент современности, можно дополнить аккуратным и очень нежным рисунком. Такой дизайн будет уместен и в деловом образе, и в луке для дружественных встреч.

Для свадьбы или романтического вечера nail-дизайнеры рекомендуют маникюр с градиентом или же лунный вариант. Еще один вариант для таких случаев - цветочные или флористические мотивы, а еще —полоски, горошки.

Некоторые женщины ошибочно полагают, что такое оформление перегрузит нежный маникюр. Напротив, такие элементы подчеркивают глубину индивидуальности, неповторимости натуры женщины.

Цветочное оформление

Нежные цвета в маникюре на короткие ногти идеально гармонируют с флористикой. Изящные некрупные цветы добавят деликатности - лучшее решение для женщин независимо от возраста. Не важен и стиль. Среди самых востребованных изображений - ромашка, тюльпаны, роза, сирень и другие.

Идеи воплощения тренда:

  1. Придать объема можно, если выполнить рисунок гель-пластилином. Такой вариант гармонично дополняет нежные оттенки лака.
  2. Оживить цветы легко при помощи слайдеров, которые наклеиваются на ногтевую пластину непосредственно на покрытие.
  3. Стразы и блестки подчеркнут флористический дизайн. Отличный выбор для торжественного мероприятия.
  4. Цветочный рисунок может покрывать не все ногти, а один или два. Остальные можно покрыть гель лаком.

  • А какой маникюр предпочитаете вы?

Художественная роспись

Яркое и очень необычное явление в nail-дизайне. Позволяет эффектно и очень выразительно разнообразить однотонное покрытие. К модным тенденциям этого года можно отнести:

  1. Геометрия - самый популярный дизайн. Интересное совмещение кругов, линий, точек придает маникюру динамики. Для нежного маникюра лучше использовать контрастные относительно основы тона - серый, сиреневый, белый.
  2. На ногти модно наносить лого брендов, надписи.
  3. Розовая гамма отлично дополняет нежный рисунок. Интересно выглядит изображение бабочек, цветов, стрекоз, сердец и кружев. Сочетаются с серебром, белым, золотом.
  4. Сезонные варианты рисунков. К примеру, для зимы на ногти наносят изображения снежинок; а весной и летом - листики, ягоды, веточки. Для осени оптимальный вариант — зонтики, дождевые капли.
  5. Нежный, но не выглядящий по-детски, горошек, придающий некоторую игривость и, одновременно, стиль маникюру.

Нежные цвета и втирка

Втирка придает ногтям зеркального блеска. В сочетании с нежными цветами маникюр на короткие ногти будет выглядеть особенно привлекательным. Пастельные тона, дополненные жемчужной втиркой приобретают перламутровый отлив.

Радужный вариант особенно хорошо сочетается с теплыми оттенками. Плавный и очень нежный перелив придает образу ноток романтичности. Отличный вариант для свидания или свадьбы. 

Если хочется привнести в маникюр еще больше стиля и привлечь внимание к рукам, можно прибегнуть к технике акцентного ногтя, выполненной хромовым пигментом. Нотка пикантности не разрушит общую гармонию нежности.

Блестящие элементы

Маникюр в нежных цветах выглядит достаточно сдержанно. Чтобы придать настроения, яркости можно использовать блестки. Вот несколько вариантов реализации тренда:

  • нежные, бледные оттенки сочетаются с золотым и серебряным декором, которым украшают свободный край или зону возле кутикулы, создавая нежный френч или лунный вариант маникюра;
  • омбре с блестками —отличный вариант для вечера с друзьями;
  • крупными элементами можно нанести трендовые сегодня металлизированные акценты;
  • матовое финишное покрытие обеспечит интересную игру переливов.

Украшение кристаллами

Бриллианты украшают любую женщину. Настоящие камни, к сожалению, доступны не многим. За блеск на руках могут отвечать стразы, которые идеально сочетаются с нежным маникюром и смотрятся привлекательно даже на коротких ногтях. Их не должно быть много, чтобы не сложилось мнение, что у женщины нет вкуса.

Достаточно украсить по одному пальцу на обеих руках. Можно поэкспериментировать с размером инкрустации, цветом и размером страз.

Используя любые из приведенных трендовых техник легко превратить нежный маникюр из обыденного в настоящий шедевр. Разнообразие вариантов оформления поможет подобрать образ на каждый случай или настроение. Интересное сочетание базовых оттенков и цветов позволяет вносить в маникюр нотки свежести.

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31.08.2018
Теги: маникюр ногти фото

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