Хлорофилл-каротиновая маска – бестселлер от бренда Skin Helpers

В теплое время года, особенно летом, мы можем видеть ряд изменений, связанных с нашей кожей. Сальные железы работают более активно, появляется жирный блеск, черные точки и нередко прыщи.

Знакомы с этой проблемой? Не беда, у нас есть готовое решение.

Хлорофилл-каротиновая маска отлично борется с воспалениями и акне, убирает черные точки и жирный блеск. Вся прелесть в том, что результат виден буквально с первого применения. Маска разработана на основе хлорофилл-каротиновой пасты с добавлением каолина, линолевой кислоты и бисаболола, поэтому оказывает комплексное и выраженное действие для решения проблем кожи. Средство быстро подсушивает прыщики, не пересушивая и не провоцируя появления шелушений. Если есть покраснения на коже – это тоже не проблема, ведь маска нацелена на снижение реактивности и придание здорового цвета и ровного тона кожи.

Применять маску можно начиная с подросткового возраста, ведь именно в этот период происходит гормональная перестройка организма: появляются жировики, прыщики с воспалительными элементами, а кожное сало вырабатывается интенсивнее. Хлорофилл-каротиновая маска не является агрессивным и радикальным средством для борьбы с этой проблемой. Она работает максимально физиологично и деликатно, регулируя выработку сальных желез и подавляя размножение патогенных бактерий. Поэтому рекомендуем использовать ее регулярно в комплексе с другими средствами, чтобы проблема акне действительно решалась, а не маскировалась.

Наносите маску в качестве корректирующего ухода вечером на очищенную кожу тонким равномерным слоем. Подождите 10-15 минут, а когда маска подсохнет смойте теплой водой. В зависимости от типа кожи наносите маску или на Т-зону, или на всю поверхность лица. Если хотите справиться с точечными воспалениями – можно наносить средство именно на них.

Пользуйтесь средством регулярно, и ваша кожа скажет вам спасибо.