Благоприятные дни для стрижек в августе 2019 года

Благодаря лунному календарю стрижек на август месяц 2019 года и самым благоприятным дням для похода в салон красоты, каждый сможет подобрать подходящее время для изменения длины волос и прически. Рекомендации лунного календаря гарантируют успешный поход к парикмахеру, если соблюдать все правила.

Как влияет фазы луны на стрижку волос

Как говорят мыслители Тибета, волосы – это прямая нить, связывающая людей с Поднебесной. Она оказывает существенное влияние на человеческую судьбу.

Сведения из лунного календаря стрижек на август 2019 года, а именно отмеченные самые благоприятные дни, станут полезными для тех, кто хочет не только сохранить здоровье своих волос, но и улучшить их.

Благоприятные дни

Согласно расположению Луны установлены дни, когда можно будет стричь волосы в августе. Информация с благоприятными днями по Оракулу представлена в следующей таблице:

Дата Зодиакальное расположение Луны Характеристика 5.08.19 Весы В этот день поход к парикмахеру сможет подарить успех и финансовую стабильность. Подходящее время для изменения имиджа. Здоровье волос останется прежним. Стрижка дополнит образ миловидностью и непринужденностью 10.08.19 Стрелец Хороший день, когда можно, не беспокоясь, стричь волосы в августе 2019 года по лунному календарю. Подходит не только для стрижки, но и для окрашивания волос. Можно будет заметить прибавление удачи и решительности в действиях. Стрижка изменить жизнь в лучшую сторону, поспособствует везению и богатству 11.08.19 Козерог Подходящий день для действий с волосами. После стрижки личное созерцание человека станет еще более четким и сознательным. Сечение волос уменьшится, а рост ускорится 13.08.19 Козерог Отлично подходит для подрезания волос, позволит наполнить образ еще большей привлекательностью, а человека везением. Можно экспериментировать с шевелюрой, а также со своей судьбой 14.08.19 Водолей Отличный день, когда можно стричь волосы в августе 2019 года по лунному календарю. Положительный результат настанет очень быстро, удача увеличится в несколько раз. Возможны приобретения в виде недвижимости и в виде повышения дохода. Время подходит для экспериментов с внешностью и с жизнью в целом 21.08.19 Телец Отличное время для похода в парикмахерскую и для стрижки, так как образ станет еще больше завораживающим и красивым. Рост шевелюры заметно ускорится, прибавится сила и здоровье. Уменьшится сечение волос 22.08.19 Телец После стрижки в этот день все загаданное будет сбываться, а деньги только прибавляться. Волосы будут расти быстрее, а также становиться здоровыми, сильными и с меньшим количеством сечения 23.08.19 Близнецы Хорошее время, чтобы сходить и постричь свои волосы. Преобразится лицо, станет более выразительным и милым. Стрижка сможет улучшить состояние нервной и дыхательной системы человека. Однако, если по каким-то причинам не рекомендуется стричь волосы в этот день, лучше всего этого и не делать 27.08.19 Рак Еще один хороший день, когда можно стричь волосы в августе 2019 года по лунному календарю. Счастья в жизни прибавится, а любые проблемы будут решаться с легкостью. Волосы можно укладывать, но нельзя подвергать химическому воздействию 28.08.19 Рак После стрижки в жизни появится много радужных моментов, а хорошее настроение будет очень долго держаться. Волосы можно укладывать, но нельзя подвергать химическому воздействию 29.08.19 Лев Замечательное время, чтобы обрезать волосы. После таких манипуляций в жизни все чаще и чаще будут появляться хорошие люди, внешний облик станет намного лучше. Жизнь изменится в положительном смысле этого слова

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Неблагоприятные дни

Помимо подходящего времени для похода в салон существуют неблагоприятные дни для стрижки волос в августе 2019 года.

Дата и время Зодиакальное расположение Луны Характеристика 1.08.19 (30.07.19) Лев Не самый лучший день для подрезания волос. Рекомендуется запланировать поход к парикмахеру в другое время. Но если перенести нельзя, стрижка допустима. Возможно, даже улучшится жизнь 1.08.19 Лев Не подходящее время для действий с волосами. По мнению Тибетских мудрецов, стрижка может привести к близкой смерти. Но если перенести нельзя, стрижка допустима. Возможно, даже улучшится жизнь 2.08.19 Лев Еще один из неблагоприятных дней для стрижки волос в августе 2019 года. Могут появиться неприятности и конфликтные ситуации. Рекомендуется воздержаться от подрезания шевелюры в этот день. Но если перенести нельзя, стрижка допустима. Возможно, даже улучшится жизнь 3.08.19 Дева В третий лунный день не следует обрезать волосы, это чревато заболеваниями организма, так как будет нарушаться баланс энергии. Помимо этого, возможна трата большого количества денег. Но если перенести нельзя, стрижка допустима. Возможно, даже улучшится жизнь 4.08.19 Дева Также не совсем удачное время для стрижки, возможно появление страхов разного характера. Но если перенести нельзя, стрижка допустима. Возможно, даже улучшится жизнь 6.08.19 Весы Не подходящий момент для походов в парикмахерскую. Возможно появление заболеваний, развитие депрессивного состояния, ухудшение внешнего вида. Но если перенести нельзя, стрижка допустима. Возможно, даже улучшится жизнь. На состоянии волосяного покрова стрижка не отразится. Стрижка дополнит образ миловидностью и непринужденностью 7.08.19 Скорпион Неудачный день для подрезания шевелюры. Можно навлечь на себя неприятности и знакомство с ненавистными людьми. Но если перенести нельзя, стрижка допустима. Можно рискнуть и попытаться улучшить либо ухудшить свою жизнь 8.08.19 Скорпион Посредственный день для действий с прической. Но если перенести поход к парикмахеру не получается, стрижка допустима. Можно рискнуть и попытаться улучшить либо ухудшить свою жизнь 9.08.19 Стрелец Неблагоприятный день для стрижки волос в августе 2019 года. Поход в салон может спровоцировать запутанность в жизни и неточность. В этот день рекомендуется использовать только очищающие средства для головы. С магической стороны в этот день можно стричься, но для на некоторых может отразиться негативно. В любом случае жизнь будет меняться 12.08.19 Козерог Стричь волосы не рекомендуется, можно навлечь беду и возникновение негативных событий. Но если перенести поход к парикмахеру не получается, стрижка допустима. Можно рискнуть и попытаться улучшить либо ухудшить свою жизнь 15.08.19 Водолей Стрижка в этот день может обернуться плохими последствиями. Это связано с повышением артериального давления и появлением внутреннего чувства страха. Можно рискнуть и попытаться улучшить либо ухудшить свою жизнь. Но желательно перенести поход в салон на другое время 16.08.19 Рыбы Еще один неподходящий период для посещения парикмахера. Возможно столкновение с несчастьем и знакомство со злыми людьми. Есть вероятность появления перхоти, а также порчи волос (ломкость, сухость) 17.08.19 Рыбы Плохое время для обрезания шевелюры. Можно заболеть, а также ввязаться в неприятные ситуации. Есть вероятность отрицательного влияния со стороны, перхоти, а также порчи волос (ломкость, сухость) 18.08.19 Овен Неподходящее время для манипуляций с волосяным покровом. Возможно возникновение ситуаций с имущественной кражей или порчей. Существует вероятность появления заболеваний и ослабления иммунитета. Рекомендуется перенести посещение салона 19.08.19 Овен Не самое подходящее время для похода к парикмахеру. Но в этот день все-таки можно стричься, если нет запрета относительно зодиакального расположения. Существует вероятность появления заболеваний и ослабления иммунитета. Рекомендуется перенести посещение салона 20.08.19 Овен Неподходящее время для подрезания волос, есть вероятность появления материальных сложностей, а также нарушений в душевном равновесии. Существует вероятность появления заболеваний и ослабления иммунитета. Рекомендуется перенести посещение салона 24.08.19 Близнецы Не самое лучшее время для стрижки. Можно спровоцировать появление болезней и неудач. Можно рискнуть и попытаться изменить свою жизнь, как в лучшую сторону, так и в худшую 25.08.19 Близнецы Не подходит для действий с волосами. Можно пропустить и не заметить появившиеся возможности. Согласно зодиакальному расположению, можно рискнуть и попытаться изменить свою жизнь, как в лучшую сторону, так и в худшую. Есть вероятность улучшения нервной и дыхательной системы 30.08.19 Дева Один из неблагоприятных дней для стрижки волос в августе 2019 года. Существует вероятность появления неприятностей и сложностей в жизни. Можно рискнуть и попытаться улучшить либо ухудшить свою жизнь 30.08.19 Дева Не подходит для выполнения действий с шевелюрой. По словам тибетских мудрецов после того, как обрезать волосы в этот день, можно укоротить свою жизнь. Можно рискнуть и попытаться улучшить либо ухудшить свою жизнь 31.08.19 Дева Не самый лучший день, чтобы обрезать волосы. Есть вероятность привлечения в свою жизнь проблем и конфликтных ситуаций. Нужно попытаться перенести данную процедуру на другое время. Можно рискнуть и постараться улучшить либо ухудшить свою жизнь

Рекомендации

Помимо информации из лунного календаря стрижек на август 2019 года, стоит учитывать следующие рекомендации специалистов:

не стоит идти к неквалифицированному мастеру, ведь от человека, который стрижет волосы, зависит биологическое поле клиента;

рекомендуется выбирать жизнерадостного, наполненного сил, энергичного парикмахера – жизнь тогда может наполниться таким же позитивом, что и у специалиста, передавшего такой настрой;

с возрастом влияние одного человека на другого сильнее, поэтому особое воздействие будет оказывать специалист с продолжительным опытом работы. Для тех, кто решает свои проблемы самостоятельно и не терпит чужого вмешательства, не рекомендуется идти к парикмахеру своего же возраста или моложе;

в том случае, когда в жизни все складывается неудачным образом, а также хочется перемен, желательно пойти на стрижку к опытному мастеру, несмотря на высокую цену за его услуги.

Важно правильно рассчитать момент, когда можно будет стричь волосы в августе 2019 года по лунному календарю. Точный подбор самых благоприятных дней для посещения специалиста позволит значительно изменить качество волос и жизненные циклы.