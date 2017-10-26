Спа-процедуры для красоты и настроения

Осенней хандре и депрессии женский пол подвержен больше всего. Резкие перепады температуры, дождь и пасмурная погода - все это влияет на женский организм и настроение. Одним из самых распространенных методов борьбы с осенней депрессией для девушек является посещение спа-салона. Современные и полезные процедуры не только поднимут настроение любой женщине, но и принесут пользу ее коже, здоровью и умственной работе.

Каждая женщина уделяет много времени своей внешности. Маски для лица, пилинги, массаж и другие процедуры благоприятно влияют на внешний вид представительниц прекрасного пола, а значит, повышают настроение. В мире нет ни одной девушки, которая после посещения спа-салона была бы в плохом расположении духа и не радовалась бы отражению в зеркале.

Как насытить организм гормонами счастья

Наверное, одним из самых популярных методов борьбы с осенней хандрой является массаж. Во время процедуры можно не только расслабиться, но избавиться от целлюлита, восстановить бодрость и работоспособность. Приятный и легкий запах аромамасел, сопровождающий сеансы, легко расслабляет и освобождает от плохих мыслей, а дополняя процедуру пилингом для лица, можно также снять усталость и повысить тонус кожи.













Не менее эффективным способом поднятия настроения является ИК-сауна. Мягкое и умеренное тепло, прогревающее организм изнутри, является источником выработки эндорфинов и хорошего настроения. Недаром всегда считалось, что инфракрасная сауна является самым лучшим методом борьбы не только с недугами, но с депрессий и плохим настроением.

Расслабляющие мероприятия – самый простой способ для выделения у девушек и женщин гормона счастья – эндорфина. Вырабатываясь в головном мозгу, гормон имеет уникальную способность «приказывать» плохим клеткам самоуничтожаться и возрождаться заново новыми и здоровыми. Обладая мощными обезболивающими и противовоспалительными свойствами, эндорфины являются настоящими целителями и врачами женского организма.

Гормоны счастья и удовольствия делают нашу жизнь ярче, веселее и радостнее. Американскими учеными доказано, что эндорфины увеличивают умственные способности организма, снимают усталость и делают работу более продуктивной. В странах Европы и Америки часто в больших компаниях создают специальные комнаты для отдыха. В таких аудиториях работают массажисты, косметологи и другие специалисты. Каждый сотрудник фирмы может бесплатно посещать любого мастера во время обеденного перерыва или в свободное от работы время.

Спа- салон – инструмент для поднятия настроения

Женщины очень подвержены депрессии, плохое настроение сразу отражается на коже, мелкие морщины и лишние килограммы пагубно влияют на внешний вид и уверенность в себе.

Если одолела осенняя хандра и навалилась усталость, следует сразу посетить спа-салон «Руйа Тай». Обертывания, лимфодренаж, массаж рук, маникюр, педикюр и другие процедуры помогут избавиться от лишних килограммов, вывести токсины, сделать ногти идеальными, снять усталость и добавить в жизнь красок.











Широкий ассортимент полезных и доступных процедур, представленных в спа-салоне, сможет позволить себе каждая представительница прекрасного пола.

Чтобы избавиться от осенней депрессии, не нужно ждать наступления хорошей погоды, достаточно порадовать себя посещением спа-салона.



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