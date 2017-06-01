Я боюсь быть «слишком красивой». А может, рискнуть?

Сегодня в тренде экстравагантные эксперименты с внешностью — например, все активней девушки выбирают порой ну совсем странные наряды или перекрашивают волосы в яркие цвета. Говорят, этим летом на пике hair-стайлинга будут различные оттенки зеленого.

Можно по-разному к этому относиться — восхищаться или считать странным, но за этими тенденциями как минимум интересно наблюдать. А что делать, если ты условно хочешь зеленые волосы, но боишься их перекрасить? Что делать, если боишься быть «слишком красивой»?

Публикация от Tyra ✌💕 | Tampa Hairstylist (@goodhairvibes) Май 30 2017 в 8:29 PDT

Я ИСПЫТАЛА СТРЕСС, КОГДА ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ОБРАЗ

Когда я попала на телевидение, смена образов стала для меня новым опытом. Для телеведущей это часть профессии — в кадре нужно постоянно удивлять, иначе зритель заскучает. Сначала все складывалось отлично — я вела рубрику в новостях, мне подобрали два жакета, одну сорочку, у меня всегда была одна прическа и был примерно одинаковый макияж.

Но довольно скоро мне дали программу «Выход в свет» о досуге, выставках, кинопремьерах и прочих городских развлечениях, и вот тут началось! Формат программы предполагал частую смену имиджа, стилисты подключали свою фантазию на все 100%. За время работы в программе я попробовала все возможные прически, варианты макияжа, которые только могут быть, было подобрано и перемерено огромное количество одежды.

С одной стороны, такие эксперименты — забава и развлечение, а с другой — страшный стресс. Ведь тебе может не понравиться образ, или не подойти, или ты будешь чувствовать себя в нем некомфортно, а между тем на работе это не должно сказаться.

Я по натуре человек консервативный. Один раз неудачно покрасила волосы и надолго поставила на этом крест. Если бы не работа на телевидении, я бы и не решилась меняться. А вдруг со мной будет что-то не то?

Это психологически тяжело даже представить, что ты приходишь, а тебе говорят: «Господи, что это такое с тобой!»

Но я могу сказать, что именно благодаря экспериментам в программе «Выход в свет» я поняла, что мне идет и меня по-настоящему украшает. Например, я пришла к выводу, что от отдельных вариантов smoky eyes мне лучше отказаться, хотя в целом яркий макияж мне идет, и я люблю подчеркивать глаза. Несмотря на то, что определенных успехов в собственных страхах я достигла, я до сих пор стремлюсь к тому, чтобы быть свободной и отстраненной от чужого мнения. Честно, я восхищаюсь людьми, которые могут с легкостью распрощаться с длинными волосами или сделать необычный макияж. Перемены — это здорово!

ПОЧЕМУ МЫ БОИМСЯ БЫТЬ КРАСИВЫМИ?

Психологи говорят, что мы боимся что-то менять в себе, потому что не хотим потерять привычный комфорт. Если нас глобально все устраивает и мы не можем гарантировать, принесут ли изменения положительные или отрицательные последствия, то кажется, что проще ничего не делать. По своему опыту знаю, что бояться изменений — это нормально. Но ведь не бояться — гораздо интересней!

К нам на проект «На 10 лет моложе» иногда приходят женщины, уверенные, что их привычный образ, стрижка, цвет волос им идут и никак иначе быть не может. Такие твердые убеждения, которые формировались годами, крайне сложно ломать. Некоторые тяжело принимают наши изменения, а другие в финале восхищаются собой, не узнавая себя в зеркале и видя женщину, которой всегда хотели стать.

Эти примеры только подтверждают, как перемены необходимы. Оказывается, люди десятки лет живут с убеждением, что им так хорошо, а потом оказывается, что по-другому еще лучше!

Удивительно, но порой нам с детства бессознательно прививают мнение, что быть красивой плохо. Как правило, это идет через противопоставления «красивая — умная» в детских мультиках или даже в позиции властных родителей.

Сам факт того, что умной быть как будто лучше, нивелирует в маленькой девочке желание быть красивой, а впоследствии блокирует ее готовность экспериментировать с имиджем. Даже во взрослом мире существует этот безобразный стереотип: красивая — глупая, умная — страшная. Это абсолютно не так. Я искренне уверена, что красивый человек — он и внешне красив, и умен, и красив душой, и благороден, и много чего еще. Сегодня все понимают, что встречают нас по одежке: поэтому человек должен выглядеть приятным, ухоженным, актуальным, модным, молодым. Именно это привлекает.

Быть красивой дорого — еще один странный стереотип, он многих заставляет отказываться от элементарных вещей, которые на самом деле не требуют высоких бюджетов. Если мы говорим о фигуре, ты можешь бегать на свежем воздухе, заниматься спортом бесплатно, подсматривая упражнения в видеоуроках, приближая себя к идеалу. Есть огромное количество демократичных марок одежды, которые делают действительно модные и крутые вещи, те же H&M или Zara. Понаблюдай за модными блогерами и воспитывай чувство стиля, ориентируясь на них. Рынок уходовой и декоративной косметики сегодня настолько разноплановый, что найти необходимые пути к красоте для себя может каждый.

Даже в косметичках лучших визажистов вы обнаружите микс люксовых и демократичных марок. Дорого давно не значит круто.

Быть красивой — странно, а вдруг мне не пойдет? Вопрос, который часто ставит в тупик. Попробуй представить, сколько изменений могут быть необратимыми? Наверно, лишь те, куда вмешивается серьезная хирургия. Все остальное — легко стереть мицелярной водой или перекрасить, если это тебе не подошло. Но мы все равно боимся быть яркими — ведь люди будут смотреть на улице.

Я советую начать с малого — для начала хотя бы для свидания или дня рождения поэкспериментируй с макияжем или прической. Гарантирую, если постараться, то можно обеспечить себе парочку восхищенных взглядов, а именно они добавляют уверенности в себе. Если не готова пока каждый день ощущать себя королевой, начни с малого — с торжественного события. И соберись к нему не впопыхах за час, а продумай образ заранее, хотя бы за день. Возможно, тебе понравится и захочется делать это чаще.

5 ДОВОДОВ В ПОЛЬЗУ ИЗМЕНЕНИЙ

Постарайся понять, что тебя тревожит. Возможно, ты скрываешь от себя искреннюю причину своих опасений. Но как только найдешь ее, задай вопрос — стоит ли она того, чтобы переживать и отказывать себе в желаниях?

Помни, если ты не решишься на изменения сейчас, потом решиться будет еще сложнее.

Перемены не бывают ни плохими, ни хорошими. Важно, что они значат для нас и какие выводы мы извлекаем.

Частые эксперименты помогают побороть многие комплексы, а значит, позволяют стать уверенней. Это как с моей программой «Выход в свет».

Оглянись вокруг! Мир сейчас меняется с такой скоростью, что не меняться вместе с ним просто глупо.

Если хочешь перемен, они должны происходить! Лучше что-то сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть - это мой девиз! Чтобы в 60 лет не засматриваться на молодых и не завидовать их смелости, а порой еще и злобу срывать за то, что молодежь не побоялась. Ты ведь тоже встречала таких сердитых бабушек? А ведь они отчасти на себя злятся, а злобу срывают на молоденьких девушках. Что бы ни случилось, если хочется, то нужно делать!

Безусловно, есть страх не понравиться, но работай над своей уверенностью. По собственному опыту знаю, если у тебя странный цвет волос или странный наряд, но ты уверена, что это круто и красиво, ты будешь вести себя так, что все остальные поверят, что это круто. Хотя объективно это может быть не так. Просто люди так устроены. Поэтому важно решиться, а потом просто кайфовать от того, что натворила.

Каждый день на съемочной площадке проекта «На 10 лет моложе» я вижу женщин, которые смогли побороть в себе страх преображения, переступили через себя и рискнули изменить внешность. Причем сделали они это с помощью новых ярких теней или даже экстравагантного цвета волос, они решились на пластическую операцию! Большинство из них — обычные женщины, которые привыкли быть погруженными в свои повседневные проблемы. Представляешь, сколько должно быть героизма в них, если они решились сделать шаг вперед? Каждый раз я смотрю на них и искренне восхищаюсь их авантюризмом! Может быть, стоит стать чуточку проще и последовать их примеру?