Адвокат рассказал, сможет ли сын Муцениеце и Прилучного пойти на свадьбу матери

Актриса Агата Муцениеце готовится к новому этапу жизни – ее избранник, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение во время романтической поездки в Крым. Актриса сказала "да", и теперь поклонники ждут новостей о дате свадьбы. Однако больше всего обсуждений вызывает не само торжество, а вопрос: будет ли на нем присутствовать сын Агаты от первого брака, Тимофей?

Известно, что у актрисы с наследником непростые отношения. Подросток переехал к отцу Павлу Прилучному еще в прошлом году и сейчас с Агатой не общается. В настоящее время между экс-супругами идут суды за опеку над Тимофеем.



Ситуацию прокомментировала адвокат Елена Сенина. По ее словам, Прилучный не в праве запретить сыну участвовать в жизни матери, но только если Тимофей сам этого захочет.



"Что касается общения сына с мамой, то отец не имеет права препятствовать такому общению. В обратном случае может быть установлен график общения. Но стоит подчеркнуть, что если сын не захочет общаться, то принудить его будет невозможно", – разъяснила юрист.

Сама Агата не давит на сына и не навязывает близости. С дочерью Мией у нее теплые отношения – девочка часто появляется в видео и фото актрисы, а именно она сняла тот самый момент помолвки с Петром Дрангой.



Пока свадьба еще в планах, поклонники заметили и другую возможную новость – Агата якобы беременна. Поговаривают, что именно по этой причине она ушла из проекта "Кабаре". Пока сама актриса слухи не подтверждает, но поклонники уверены: перемены в ее жизни только начинаются.



Ранее сообщалось, что Водонаева публично обвинила жену Прилучного в цинизме.