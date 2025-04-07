Валя Карнавал попала в скандал после поступления в университет без экзаменов

Известный блогер и певица Валя Карнавал стала студенткой Финансового университета при Правительстве РФ – и мгновенно оказалась в центре бурного обсуждения. Ее поступление вызвало шквал критики и подозрений в "блате".

23-летняя блогерша появилась в университете в неожиданно скромном образе: черное поло, синие джинсы, очки в строгой оправе – будто бы специально, чтобы выглядеть "по-студенчески", рассуждают пользователи Сети. Атмосферу серьезности дополнил сам ректор, который лично вручил ей студенческий билет.

Но общественность не поверила, что блогер прошла все этапы и, как остальные абитуриенты, поступила самостоятельно. Известно, что Валя училась в Ростовском колледже рекламы, но не закончила его из-за прогулов. После сама певица упоминала о заочном обучении в РАНХиГС, хотя официально у нее за плечами лишь 9 классов, а в университет, как известно, можно поступить только после 11-го. Пользователи соцсетей обвинили университет в привилегиях для звезд и заявили, что обычным студентам такие "обходные пути" недоступны.



Особенно эмоционально отреагировали выпускники, которые годами готовились к ЕГЭ, ходили к репетиторам и подавали документы по строгим правилам. Их возмутил сам факт перевода Вали в вуз "вне приемной кампании" под конец учебного года.



Продюсер и общественный деятель Андрей Ковалев даже призвал к проверке университета и подчеркнул, что "без ЕГЭ попасть в вуз невозможно". Финансовому университету пришлось выступить с официальным заявлением: Валентина действительно училась в другом вузе и перевелась в установленном порядке. Но какой именно колледж она закончила и откуда переводилась – не раскрыли, ссылаясь на закон о персональных данных.

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин раскритиковал 23-летнюю Валю Карнавал.