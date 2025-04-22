Ксения Собчак прокомментировала возвращение бренда Louis Vuitton в Россию

Сегодня стало известно о возвращении французского бренда Louis Vuitton, который покинул российский рынок в 2022 году. Модный дом еще осенью 2024 года подал заявку на регистрацию товарных знаков в Роспатент, и вот в апреле 2025-го она была официально одобрена.

Одной из первых информацию прокомментировала известная модница Ксения Собчак. Радости журналистка не скрывала. Оно и не удивительно, известно, что экс-ведущая "Дома-2" поклонница дорогих брендов, а ее гардероб оценивается в десятки миллионов рублей.

"Похоже, оттепель набирает обороты", – лаконично, но многозначительно прокомментировала новость Ксения Собчак в своих соцсетях.



Согласно данным, бренд зарегистрировал сразу шесть товарных знаков, что позволяет ему вновь официально продавать в России парфюмерную продукцию, ювелирные изделия, уходовую косметику, часы и даже средства для обуви. Цены, как и прежде, далеко не демократичные – некоторые позиции оцениваются в сотни тысяч, а то и миллионы рублей.



Особенно интересен пункт о ювелирных украшениях и бижутерии – именно эта категория значится в документах как приоритетная. Не исключено, что уже в ближайшее время россияне увидят камбэк знаковых украшений с логотипом LV в витринах.

Пока московские бутики бренда остаются закрытыми, Louis Vuitton действует осторожно: информация о подаче заявки долгое время была засекречена, чтобы не привлекать лишнего внимания. Впрочем, в индустрии это лишь подогревает интерес – как правило, за такими тихими шагами следует эффектный реланч.

Ранее профессор моды Коробцева раскритиковала стиль Ксении Собчак.