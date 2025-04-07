Профессор моды Коробцева раскритиковала стиль Ксении Собчак

Костюм от Bottega Veneta, винтажная рубашка Prada, сумка Saint Laurent – звучит как мечта любой модницы. Но именно этот образ Ксении Собчак стал поводом для громкой модной разборки. Эксперты заявили: стиль Ксении уже не эклектичный, а откровенно безвкусный.

Модный профессор РГУ им. Косыгина Надежда Коробцева, комментируя новый образ телеведущей, не стала подбирать слов. По ее мнению, стиль Собчак напоминает набор случайных вещей, подобранных по настроению, а не ради образа. Винтажная блуза, не сочетающаяся с костюмом, темные тона, перегруз по фактурам – стилист увидела в этом провал, а не модный эксперимент.

"Приходит мысль, что Ксения подбирает одежду и очки просто по настроению, не задумываясь об имидже, о необходимости достойно подать себя, свой статус общественного деятеля, телеведущей и умной женщины… За многие демонстрируемые ей образы я бы поставила Ксении тройки и двойки", – цитирует профессора моды интернет-издание "Страсти".

Коробцева отметила: при светлом и приглушенном цветотипе внешности Ксении, она регулярно выбирает цвета и фасоны, которые ее "глушат". Вместо того чтобы подчеркнуть статус и харизму, одежда "играет против нее". Отсюда и эффект – даже самые дорогие бренды в кадре выглядят странно.



Особенно много критики вызвали попытки Ксении совмещать несовместимое: спорт-шик с деловым, этнику с классикой, винтаж с ультрамодным. Эксперт уверена, что при росте, фигуре и возрасте Собчак, она могла бы выглядеть элегантно и эффектно – если бы подходила к гардеробу не спонтанно, а стратегически.



Стилист предложила телеведущей пересмотреть подход к моде: больше внимания к цветовой гамме, меньше театральности и "клоунады". А для светских мероприятий – вечерние платья, подчеркивающие талию, а не модные провокации. Сама Ксения, впрочем, свой стиль называет "причудливым".

Ранее женский журнал Клео.ру рассказывал, сколько стоит гардероб Ксении Собчак.