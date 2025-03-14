Друг Яниса Тиммы заявил, что Седокова не приехала на опознание тела бывшего мужа

Анна Седокова вернулась к своей обычной жизни спустя почти три месяца после смерти Яниса Тиммы. Певица снова блистает на ТВ, выпускает песни и ведет социальные сети. Однако это причиняет боль родным и друзьям баскетболиста. Они возмущены тем, что бывшая жена никак не принимает участие в расследовании, которое ведется по факту его смерти.

Так, например, друг спортсмена Гатис Лининьш открыто задается вопросом: почему Седокова не появилась на опознании Яниса, а теперь не хочет отдавать его личные вещи и телефоны? Более того, Седокова всячески затягивает процесс оформления документов, связанных с наследством спортсмена.

"Почему она игнорирует подписание документов, чтобы они с Янисом считались официально разведенными в Евросоюзе и Америке, а не только в РФ? Это препятствует родителям и ребенку Яниса претендовать на его наследство", – возмущается Гатис.



Сама певица пока избегает прямых комментариев на все обвинения, но заявила, что вся ее правда будет в предстоящей песне, которую артистка уже записала.



Также ходят слухи, что Седокова готова дать откровенное интервью, но только за крупную сумму. Журналист Отар Кушанашвили сообщил, что певица якобы запросила 10 миллионов за первый рассказ о трагедии. Однако Анна тут же заявила, что это ей сделали предложение с такой суммой, а не она просила гонорар.

Ранее Анна Седокова рассказала о съемке с Антонио Бандерасом.