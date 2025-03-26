Бен Аффлек впервые заговорил о причинах развода с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек впервые прокомментировал причины расставания с Дженнифер Лопес, опровергнув слухи о драме и скандалах. По словам актера, их развод не связан с разными взглядами на популярность или публичность отношений.

Роман Бена и Джей Ло возродился в 2021 году спустя почти 20 лет после их первого расставания. Фанаты пары надеялись, что на этот раз у них все получится, но спустя два года Лопес подала на развод.

Долгое время Аффлек избегал обсуждений этой темы, но теперь решил расставить точки над i:

"Многие ищут какую-то драму, но на самом деле все оказалось банальнее. Иногда у людей просто не совпадают взгляды на жизнь. Я более сдержанный, чем Дженнифер – и в характере, и в отношениях", – рассказал он.





Некоторые поклонники предполагали, что причиной разрыва стал документальный фильм Лопес "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали", в котором певица поделилась подробностями их личной жизни. Якобы Бен был против раскрытия интимных деталей, но актер заявил, что кинолента не стала переломным моментом. Также он опроверг слухи о том, что их отношения разрушило разное отношение к известности. Аффлек заявил, что какой-то одной причины их разрыва не было.

Несмотря на развод, бывшие супруги не устраивали долгих разбирательств. У них не было брачного контракта, но они быстро договорились о разделе имущества. Лопес, состояние которой оценивается в 400 миллионов долларов, юридически отказалась от фамилии Аффлек.

Актер также тепло высказался о своей бывшей жене Дженнифер Гарнер, с которой у него трое детей. Он отметил, что ему повезло с матерью его наследников.

Ранее сообщалось, что расставание с мужем выбило Дженнифер Лопес из колеи.