Алсу не смогла добиться запрета на выезд бывшего мужа за границу

Чертановский суд Москвы отказал Алсу в требовании ограничить выезд ее бывшего супруга Яна Абрамова за границу. Певица пыталась добиться запрета на передвижение бизнесмена из-за его долгов, однако судебные органы не нашли оснований для таких мер.

Развод Алсу и Абрамова в августе 2024 года не стал финальной точкой в их истории – бывшие супруги до сих пор решают имущественные вопросы. По слухам, предприниматель предлагал артистке 2,5 миллиарда рублей, чтобы уладить финансовые разногласия, но она настаивала на полном разделе имущества, нажитого за 18 лет брака.



Причиной громкого расставания пары стал, как утверждают инсайдеры, роман Абрамова с Анастасией Решетовой. Модель категорически отрицает связь с бизнесменом, но Алсу уверена в обратном. Более того, недавно Решетова заявила, что ее атакуют проплаченные боты, и намекнула, что за этим стоит певица.



Пока разбирательства продолжаются, Ян Абрамов остается свободным в своих передвижениях, а Алсу, похоже, не намерена отступать.

Ранее Алсу заявила, что не планировала разводиться с Абрамовым.