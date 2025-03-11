Певица Алсу заявила, что не планировала разводиться с Яном Абрамовым

Весной прошлого года певица Алсу объявила о расставании с Яном Абрамовым. В конце лета, спустя несколько месяцев и череды скандалов, супругов все же развели. Сейчас исполнительница хита "Зимний сон" с головой ушла в работу и старается восстановиться после травмирующего опыта. Однако суды за совместно нажитое имущество продолжаются.

Накануне артистка посетила "Шоу Воли", где откровенно рассказала и про развод. Ведущий Павел Воля поинтересовался, почему Алсу не позаботилась о брачном договоре, ведь сейчас бы это существенно облегчило проблемы. Певица заявила, что не планировала разводиться с мужем, ведь для нее брак – один раз и на всю жизнь.

"Я выходила замуж по большой любви и не думала, что это произойдет. Я считала, что выйду замуж один раз и навсегда, но жизнь непредсказуема", – рассказывает вокалистка.

Сейчас Алсу учится заново быть самостоятельной спустя 18 лет брака. С певицей остались трое ее детей: 19-летняя дочь Сафина, 17-летняя Микелла и 9-летний сын Рафаэль. Себя певица в шутку называет "разведенкой с прицепом". Павел Воля пошутил, что трое детей – это уже "автопоезд".



Между тем Алсу уже приписывают многочисленные романы с разными мужчинами. Сама артистка отмечает, что ее сердце свободно. Она не скрывает, что в дальнейшем хотела бы устроить личную жизнь и уже принимает ухаживания мужчин. Однако достойных претендентов пока нет.



Ранее Алсу рассказала, почему не ходит на свидания после развода.