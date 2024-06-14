Эксперт раскрыл секрет экстремально похудевшего Алексея Чумакова

Несколько лет назад Алексей Чумаков появился на публике экстремально похудевшим и похорошевшим. Именно тогда актера начали подозревать в том, что он не только начал правильно питаться и заниматься спортом, но и лег под скальпель ради красоты. Сам певец каждый раз отмахивался, заявляя, что все это сплетни. Однако пластический хирург Сергей Свиридов заметил, что в преображении артиста поучаствовал профессионал.

Эксперт рассказал, что Чумаков мог сделать липосакцию нижней части лица, но утверждать это не берется, так как артист носит бороду. А вот в том, что Алексей решился на ринопластику, хирург почти уверен. Он отмечает, что по носу 43-летнего певца это заметно.

"На нынешних фото кончик носа выглядит несколько уже, чем раньше, и спинка более тонкая. Как раз таки ринопластика у мужчин и проводится таким образом, чтобы ее результат был почти незаметен", – объяснил специалист.

Свиридов отметил, что у мужчин в процессе старения нос становится шире и опускается. А после подобной операции все лицо сразу становится моложе, так как нос – это центр лица. Специалист добавил, что многие знаменитости прибегают к этой манипуляции.

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