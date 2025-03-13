Анна Седокова рассказала о съемке с Антонио Бандерасом

42-летняя певица получила в подарок архивный выпуск журнала MAXIM со своей фотографией на обложке. Анна Седокова не удержалась и поделилась воспоминаниями о той съемке.

На кадрах певица позирует в соблазнительном белом неглиже, которое подчеркивает зону декольте. Ее образ дополняют роскошные локоны и алые губы, а взгляд, устремленный в камеру, делает фото провокационным.



Но главным сюрпризом стало фото с Антонио Бандерасом. На снимке актер одет в голубую рубашку и темную куртку, а Анна держит его за руку и улыбается. Она призналась, что запомнила Бандераса как невероятно обаятельного мужчину.



"Он такой очаровательный и невероятный", – вспоминает певица.

Комментируя кадры, исполнительница хита "Шантарам" отметила, что съемка состоялась почти девять лет назад. Однако, по ее словам, она не изменилась и по-прежнему остается верна сексуальному стилю.



Артистка активно продолжает творческую деятельность. Недавно она записала первую песню после трагической гибели своего бывшего супруга Яниса Тиммы. По словам Анны, музыка помогает ей выразить все эмоции и пережить сложные моменты.



Напомним, баскетболиста не стало в середине декабря прошлого года. После этого Седокова попала в больницу с нервным срывом. Сейчас Анна постепенно приходит в себя и возвращается к своей привычной жизни.

Ранее Седокова заявила, что ей не становится легче.