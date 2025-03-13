Анна Седокова рассказала о съемке с Антонио Бандерасом

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Анна Седокова порадовала поклонников редкими кадрами, на которых она запечатлена вместе с голливудской звездой Антонио Бандерасом.

42-летняя певица получила в подарок архивный выпуск журнала MAXIM со своей фотографией на обложке. Анна Седокова не удержалась и поделилась воспоминаниями о той съемке.

На кадрах певица позирует в соблазнительном белом неглиже, которое подчеркивает зону декольте. Ее образ дополняют роскошные локоны и алые губы, а взгляд, устремленный в камеру, делает фото провокационным.

Анна Седокова. Фото: соцсети/@annasedokova
Но главным сюрпризом стало фото с Антонио Бандерасом. На снимке актер одет в голубую рубашку и темную куртку, а Анна держит его за руку и улыбается. Она призналась, что запомнила Бандераса как невероятно обаятельного мужчину.

"Он такой очаровательный и невероятный", – вспоминает певица.

Комментируя кадры, исполнительница хита "Шантарам" отметила, что съемка состоялась почти девять лет назад. Однако, по ее словам, она не изменилась и по-прежнему остается верна сексуальному стилю.

Анна Седокова и Антонио Бандерас. Фото: соцсети/@annasedokova
Артистка активно продолжает творческую деятельность. Недавно она записала первую песню после трагической гибели своего бывшего супруга Яниса Тиммы. По словам Анны, музыка помогает ей выразить все эмоции и пережить сложные моменты.

Напомним, баскетболиста не стало в середине декабря прошлого года. После этого Седокова попала в больницу с нервным срывом. Сейчас Анна постепенно приходит в себя и возвращается к своей привычной жизни.

Ранее Седокова заявила, что ей не становится легче.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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