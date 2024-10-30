Алексей Учитель рассказал, почему не снимает дочь в своих фильмах: "Она выбирает главные роли"

Нашумевший в конце прошлого года сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" принес баснословную популярность главным героям проекта. В том числе прославилась и Анна Пересильд, сыгравшая в работе Жоры Крыжовникова девушку Айгуль. Сейчас у дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя толпы фанатов и горы предложений сняться в кино.

Продюсер отметил, что это и есть одна из причин, почему дочь не снялась ни в одном его фильме. По словам Алексея, он был бы рад дать Анне роль, но после успеха в экранизации книги Роберта Гараева приходится вставать к юной актрисе в очередь.

"Она, вы знаете, так знаменита теперь, что только выбирает главные роли. Ей уже просто "что-то" не годится. Я-то хочу поработать с ней! Но у нее такой график, уже столько предложений", – не скрывая гордости, заявил отец.

Несмотря на успех в кинематографе, 15-летняя артистка все же советуется с отцом, выбирая роли. По словам Учителя, Анне важно знать мнение разных людей, чтобы сформировать свое мнение.





Напомним, у Алексея Учителя от Юлии Пересильд две дочери: Анна и Мария. Недавно продюсер рассказывал, что младшая тоже интересуется кинематографом, но, вероятно, будет не актрисой. 11-летняя девочка уже очень избирательна и часто отказывается от ролей из-за того, что ей не нравятся режиссеры.

"У нее, мне кажется, режиссерское мышление. Она сама любит монтировать и снимать", – рассуждает многодетный отец.

Ранее сообщалось, что молодая возлюбленная Алексея Учителя впервые появилась на публике с маленькой дочерью.