Премию BAFTA на которую был номинирован Юра Борисов, получил Киран Калкин

Пока весь мир обсуждает главных триумфаторов премии BAFTA, российские поклонники кино переживают за самого обсуждаемого актера последних месяцев. Юра Борисов, претендующий на награду в категории "Лучший актер второго плана" за исполнение роли в киноленте "Анора", вновь остался без заветной статуэтки.

78-я церемония Британской академии кино и телевизионных искусств прошла в Лондоне вчера, собрав звездный состав гостей. Борисов вместе с коллегами по картине – Майки Мэдисон и Марком Эйдельштейном – блистал на красной дорожке, но награду в его категории забрал Киран Калкин за работу в "Настоящей боли". Любопытно, что месяц назад на "Золотом глобусе" ситуация была такой же: Борисов уступил Калкину.

Несмотря на это, "Анора" не осталась без признания. Фильм получил награду за "Лучший кастинг" и претендовал на победу в самых престижных номинациях: "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая актриса" и "Лучший режиссер".

Но впереди еще одна битва – за "Оскар"! Борисов и Калкин снова окажутся соперниками на церемонии, которая пройдет 3 марта. Может быть, именно там российскому актеру удастся вырвать победу.

Пока киноманы спорят о шансах Борисова, актриса Юлия Снигирь неожиданно высказалась о фильме "Анора" довольно резко. По словам звезды, в киноленте слишком много откровенных сцен, алкоголя и запрещенных веществ. Она сравнила "Анору" с порнофильмом и отметила, что для нее это слишком.

Ранее сообщалось, что номинант на "Оскар" Юра Борисов раздал в метро розы.