Ольга Кузьмина раскритиковала фильм "Анора" и удивилась номинации на "Оскар"

Фильм Шона Бэйкера "Анора", где главную и второстепенную роли сыграли Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, номинирован на премию "Оскар" как "Лучший фильм". Картина вызвала противоречивую реакцию у публики. Многие отмечают, что драма не отличается оригинальностью, а по сему якобы не заслуженно выделяется членами киноакадемии. С этим согласна, например, звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина.

В своем телеграм-канале актриса написала, что всегда считала фестивальные награды символом высшего профессионализма и ориентиром для всей индустрии, однако после просмотра "Аноры" у нее возникли сомнения, действительно ли подобные премии сохраняют объективность.

Кузьмина отметила, что актеры, в том числе и Борисов, сыграли отлично, но предыстория и глубина его персонажа кажутся недостаточно раскрытыми, что вызывает вопрос о справедливости столь высокой оценки. Актриса задумалась: стоит ли стремиться к фестивальным наградам любой ценой, если в итоге важнее оказаться близким и понятным зрителям?

"Может, лучше, чтобы зрители любили тебя за роли в сериалах, чем за что-то непонятное, но с номинацией на "Оскар"?" – задалась вопросом артистка.

Ранее стало известно, что Юра Борисов может получить "Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана". Россиянина впервые после распада СССР номинировали на премию Американской киноакадемии.