Ольга Кузьмина раскритиковала фильм "Анора" и удивилась номинации на "Оскар"

 516

Актриса раскритиковала фильм, который номинирован на премию Американской киноакадемии.

Фильм Шона Бэйкера "Анора", где главную и второстепенную роли сыграли Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, номинирован на премию "Оскар" как "Лучший фильм". Картина вызвала противоречивую реакцию у публики. Многие отмечают, что драма не отличается оригинальностью, а по сему якобы не заслуженно выделяется членами киноакадемии. С этим согласна, например, звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина. 

В своем телеграм-канале актриса написала, что всегда считала фестивальные награды символом высшего профессионализма и ориентиром для всей индустрии, однако после просмотра "Аноры" у нее возникли сомнения, действительно ли подобные премии сохраняют объективность.

Кузьмина отметила, что актеры, в том числе и Борисов, сыграли отлично, но предыстория и глубина его персонажа кажутся недостаточно раскрытыми, что вызывает вопрос о справедливости столь высокой оценки. Актриса задумалась: стоит ли стремиться к фестивальным наградам любой ценой, если в итоге важнее оказаться близким и понятным зрителям?

"Может, лучше, чтобы зрители любили тебя за роли в сериалах, чем за что-то непонятное, но с номинацией на "Оскар"?" – задалась вопросом артистка.

Ранее стало известно, что Юра Борисов может получить "Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана". Россиянина впервые после распада СССР номинировали на премию Американской киноакадемии.

Евгений Елисеев

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.