"Так звезды сошлись": Алсу объяснила свою популярность стечением обстоятельств

Сегодня Алсу является одной из самых известных и востребованных артисток в России. Ее карьерный путь начался в конце 90-х, но мало кто знает, как именно она оказалась в шоу-бизнесе. В недавнем интервью певица рассказала о том, как сложилась ее судьба.

По словам Алсу, она добилась популярности благодаря стечению обстоятельств. Артистка вспомнила, как пела на свадьбе брата, где была подруга ее матери, которая и познакомила будущую певицу с продюсером Валерием Белоцерковским. Он сразу увидел в Сафиной потенциал и настоял на скорой записи песни.

Как отметила Алсу, уже через несколько месяцев после знакомства с Белоцерковским она приняла участие в съемках клипа на композицию "Зимний сон". Певица считает, что все произошло очень быстро, ведь уже в 2000 году она выступила на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла второе место.

"Так звезды сошлись", – сказала артистка в шоу "ВКатит".

Напомним, 2024 год для Алсу был непростым. Певица развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, от которого родила троих детей. По словам исполнительницы, после расставания с предпринимателем она обрела покой. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".