Юра Борисов рассказал, что знаком с Анджелиной Джоли 15 лет

В сентябре 2024 года актер Юра Борисов, приехав в Торонто ради презентации фильма "Анора", пересекся с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Кадры их общения вскоре появились в интернете. Через несколько месяцев, на церемонии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе, исполнительница роли Малефисенты сама подошла к российскому артисту, чтобы поприветствовать его.

Любопытно, что сам Борисов не придает особой важности этим встречам. По словам актера, он давно знаком с Джоли: их первое знакомство состоялось примерно 15 лет назад. В эфире радиостанции ENERGY Юра признался, что не может поведать ничего необычного об их общении.

"Нет ничего особенного в этой истории", – считает знаменитость.





Напомним, что Юра Борисов поборется за награду кинопремии BAFTA. Также ему может достаться "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Западные кинокритики и зрители пристально следят за актером в связи с его работой в "Анора", где 32-летний артист покорил публику своей почти безмолвной игрой.

Ранее Юра Борисов рассказал, как его супруга Анна Шевчук отреагировала на новость о его номинации на "Оскар". Слова актера приводил журнал "Клео.ру".