Юра Борисов номинирован на премию BAFTA

Фильм Шона Бэйкера "Анора" принес российскому актеру Юре Борисову всемирную славу. Более того, благодаря своей игре в данном проекте артист был номинирован на престижные кинопремии. Например, недавно он мог получить статуэтку "Золотой глобус", но не выиграл номинацию, уступив Кирану Калкину ("Настоящая боль").

А в среду, 15 января, стало известно, что Юра Борисов оказался в числе претендентов на получение британской кинопремии BAFTA. Актер поборется за статуэтку в категории "Лучший актер второго плана". На победу в данной номинации также претендуют Киран Калкин ("Настоящая боль"), Кларенс Маклин ("Синг-Синг"), Эдвард Нортон ("Совершенный незнакомец"), Гай Пирс ("Бруталист"), Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа").

В общей сложности картина "Анора" на кинопремии BAFTA 2025 получила семь номинаций: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Шон Бэйкер), "Лучший оригинальный сценарий" (Шон Бэйкер), "Лучшая актриса" (Майки Мэдисон), "Лучший актер второго плана" (Юра Борисов), "Лучший кастинг", "Лучший монтаж".

Церемония вручения кинопремии BAFTA запланирована на 16 февраля 2025 года. Она пройдет в Royal Festival Hall в Лондоне.