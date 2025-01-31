Умерла звезда фильма "Бумер" Анатолий Зобнин

31 января стало известно о смерти Анатолия Зобнина – актера, которого зрители запомнили по роли в культовом фильме "Бумер". Ему было 60 лет.

Последние дни жизни Зобнин провел в больнице – у него диагностировали онкологическое заболевание, на фоне которого развилась пневмония. Как сообщают источники, врачи боролись за его жизнь, но спасти артиста не удалось.

Анатолий Зобнин родился во Владивостоке, в молодости работал в судах, а в 90-х переехал в Москву. В кино он попал случайно – благодаря дружбе с режиссером Петром Бусловым. Роль Прикинутого в "Бумере" стала его единственной актерской работой, но этого было достаточно, чтобы его запомнили зрители.

Сам Зобнин признавался, что актером становиться не планировал, но согласился на съемки, когда Буслов предложил роль. На площадке ему приходилось импровизировать – некоторые сцены снимались с минимальными правками, а машины, фигурировавшие в фильме, брали у друзей.

Фильм "Бумер", вышедший в 2003 году, стал символом эпохи и собрал в прокате около 1,5 миллиона долларов, что значительно превысило его первоначальный бюджет. Несмотря на культовый статус ленты, Зобнин так и не продолжил карьеру в кино, предпочтя остаться вне публичного поля.

Прощание с актером состоится в Москве, о времени и месте церемонии будет объявлено позднее.

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