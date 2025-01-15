Седокова перечислила Тимме после расставания 1,2 миллиона рублей для погашения долга

Брак певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы завершился трагедией. Спустя неделю после развода спортсмен покончил с собой, что стало шоком абсолютно для всех. По словам близких, в последнее время мужчина страдал из-за расставания с артисткой, поэтому оставил на экране своего смартфона надпись: "Позвоните Анне".

Сейчас некоторые родственники и друзья Тиммы готовы спустить всех собак на Анну, намекая на то, что та якобы косвенно причастна к его смерти. Например, многие не поняли, почему певица вскоре после трагедии вышла на связь с публикой и рассказала о "жизни в аду", которая длилась последние годы. В частности, друг Яниса недоумевает из-за слов артистки, так как лично знает об огромных суммах, которые баскетболист тратил на свою возлюбленную.

Известным стал факт, что в последнее время у Тиммы были серьезные финансовые проблемы. По словам сестры баскетболиста Лелде Жандецки, у того накопилось немало долгов по кредитным картам. Причем сложный период спортсмену уже пришлось переживать после расставания с певицей, готовясь к официальному разводу.

При этом родственница скрывать не стала, что Анна Седокова, несмотря на расставание с Янисом Тиммой, помогала ему погашать долги. В качестве доказательств она представила скриншоты раздела банковского мобильного приложения, где зафиксировано: 28 ноября 2024 года певица перечислила Тимме 10 тысяч долларов, а спустя неделю, 6 декабря, – еще почти 300 тысяч рублей. То есть в общей сложности в тот период артистка перевела экс-избраннику 1,2 миллиона рублей. Развод был оформлен 9 декабря.

Напомним, Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. Бывшему мужу Анны Седоковой было 32 года.