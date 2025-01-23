Брэд Питт не спешит со свадьбой, но готов снова стать отцом

Знаменитый голливудский сердцеед Брэд Питт уже несколько лет встречается с дизайнером ювелирных украшений 32-летней Инесс де Рамон. Источник, близкий к паре, рассказал, что актер полностью посвящен своим новым отношениям и даже размышляет о том, чтобы снова стать отцом.

"Брэд на 100% предан Инес, и ему не нужна свадьба, чтобы это доказать", – делится инсайдер. Несмотря на слухи о возможной помолвке, актер остается верен своим неконсервативным взглядам на семейную жизнь. Напомним, со своей бывшей женой, актрисой Анджелиной Джоли, Питт завел детей еще до брака, и не видит в этом ничего необычного.

Инес, к слову, уже стала неотъемлемой частью жизни Брэда. По словам источника, ее вещи можно найти в каждом из его домов – от уютного Лос-Фелиза до поместья в Санта-Барбаре и шикарного замка во Франции. С февраля 2024 года пара официально живет вместе, и их отношения становятся только крепче.

"Он хочет, чтобы она чувствовала себя дома в любом из его домов, будь то пляжный особняк в Кармеле или их резиденция в Лос-Анджелесе. Это не просто роман, это серьезно", – поясняет инсайдер.



Несмотря на насыщенную жизнь и статус многодетного отца (у Брэда шесть детей от брака с Анджелиной), актер не исключает возможность снова стать папой. "Брэд всегда обожал роль отца и открыто говорит о том, что хочет детей с Инес в будущем", – рассказывает близкий к паре человек.



Хотя у Питта в последние годы были сложности в отношениях с некоторыми из его детей, он никогда не жалел о том, что стал отцом. "Возраст для него – это просто цифра. Многие его друзья, включая Джорджа Клуни, стали отцами в зрелом возрасте и счастливы", – добавляет источник.

Несмотря на перспективы отцовства и совместной жизни, Брэд и Инес не торопятся. "Они очень влюблены и уверены, что все произойдет в свое время. Сейчас они наслаждаются друг другом и строят планы на будущее", – подытожил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт и Анджелина Джоли могут снова сыграть в одном фильме.