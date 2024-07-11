Счастливый Дава готовится стать отцом: Мари Краймбрери беременна?

После скандального расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян, известный как Дава, старается не афишировать свою личную жизнь. В последнее время ходят слухи, что блогер встречается с известной певицей Мари Краймбрери. Однако ни сам артист, ни исполнительница не комментируют эту информацию.

Между тем стало известно, что 31-летний Дава готовится стать отцом. Об этом рассказал сам шоумен. Он отметил, что хочет познать радости родительства как можно скорее. Блогер считает, что дети – это прекрасно, и он на отлично справится с воспитанием.

"Буду любящим отцом. А от этого будут и все вытекающие. Дай Бог, чтобы это случилось в ближайшие годы", – рассуждает шоумен.

Напомним, Манукян встречался с Бузовой чуть больше года. Пару свела музыка. Известно, что блогер снимался в клипе артистки, и деловые отношения переросли в нечто большее. Однако в 2021 году Ольга сообщила, что ее больше ничего не связывает с Давой. Уже позже артистка жаловалась, что возлюбленный был с ней жесток, постоянно унижал и даже бил.





Впрочем, недавно шоумен и певица снова заставили поклонников заговорить о чувствах между ними. Ольга и Дава встретились на съемочной площадке популярного шоу "Сокровища императора", где на протяжении нескольких выпусков выясняли отношения. Выяснилось, что блогер все еще хранит в телефоне переписки с ведущей и не свел татуировку с ее именем. В конце певица страстно поцеловала бывшего бойфренда.