Утерла нос всем хейтерам: Бузова заявила, что теперь она звезда мирового масштаба

Ольга Бузова попала в публичное пространство, придя на шоу "Дом-2". С тех пор ее жизнь сильно изменилась, и она смогла построить блестящую карьеру. Сейчас Оля – певица, телеведущая и блогер с многомиллионной аудиторией. Впрочем, этот путь был непростым, и звезду до сих пор часто критикуют за ее вокальные данные.

Сама Бузова не обращает внимания на хейт и отмечает, что главное ее достижение – любовь россиян. А недавно стало известно, что теперь песни Ольги поют даже в Америке. 31 июля песня артистки "Без дел" оказалась в списке самых вирусных треков TikTok Billboard Top 50.

"Песня "Без дел" 2021 года. И вот, спустя три года, мы ворвались в мировой чарт. То ли еще будет. Знай наших!" – заявила теледива в своем блоге.





К слову, в Штатах песню Оли "Без дел" перевели как "No Business" и не до конца понимают игру слов, которая является, можно сказать, смысловым центром трека.

Напомним, последний месяц Бузова провела в Колумбии на съемках шоу "Звезды в джунглях". Они завершились только несколько дней назад, и певица вернулась в Россию. Ольга отметила, что очень хотела бы отдохнуть после тяжелого периода, однако ее ждут гастроли по городам России.

Ранее сообщалось, что любовник Бузовой выдал постыдную правду о певице.



