Развлекавшийся в бане с Волочковой Шаляпин оказался не готов к ее беременности: "В детдом!"

Несколько дней назад "королева шпагата" Анастасия Волочкова заявила, что готова родить Прохору Шаляпину детей. 48-летняя балерина и артист вместе побывали в бане, и в своем блоге танцовщица написала, что ее спутник мечтает о троих наследниках. Анастасия заявила, что готова приступить к процессу, после которого появляются малыши, однако результат обещать не стала.

Вскоре появились слухи, что совместное посещение бани обернулось для Волочковой беременностью. Поговаривают, что в ближайшее время она объявит о своем положении. Однако к такому повороту событий оказался не готов Прохор. В одном из недавних интервью 40-летний певец заявил, что отправит наследника в детский дом.

"Ну если она забеременела, то родит ребенка. Сдадим его в детский дом", – уверенно заявил шоумен.





При этом, отметил Шаляпин, на этот шаг он готов пойти в интересах ребенка, а не потому, что не хочет воспитывать малыша. Прохор узнал, что сироты получают недвижимость в столице.

"Москва сирот обеспечивает однокомнатными квартирами", – выдал певец.

Связывать себя узами брака с Волочковой Шаляпин тоже, судя по всему, не собирается. Он не скрывает, что вручит кольцо только даме в возрасте, которая имеет внушительное состояние. По словам Прохора, она оставит ему наследство, и певец больше никогда не будет работать.

Напомним, у Анастасии Волочковой есть единственная дочь Ариадна, которой в этом году исполнится 19 лет. Она родилась в результате отношений с Игорем Вдовиным. Когда девочка была подростком, она переехала к отцу и с тех пор приезжает к балерине лишь в гости.





А вот у Прохора Шаляпина до сих пор нет наследников. Девять лет назад у Анны Калашниковой родился сын, и она заявляла, что отцом мальчика является певец, с которым она тогда встречалась. Однако ДНК-тест показал, что артиста и ребенка ничего не связывает.

Ранее сообщалось, что Волочкову разоблачили. Балерина столько лет всех дурила.